DISPONIBILE L'EDIZIONE FISICA DI REMATCH: ELITE EDITION

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi che Rematch: Elite Edition di Sloclap è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e PC, portando il celebre fenomeno calcistico online ricco d'azione nel formato fisico per la prima volta. Dopo l'incredibile successo riscosso nel corso dell'estate negli store digitali, la Elite Edition offre l'esperienza completa della Stagione 1: cross-platform, partite classificate 3v3 e una raccolta di contenuti extra che attendono solo di essere sbloccati (www.playrematch.com).

Per il trailer:

https://youtu.be/uirQGSofjdY

I giocatori possono assicurarsi la propria copia di Rematch: Elite Edition tramite il sito web ufficiale di Bandai Namco Entertainment Europe: https://en.bandainamcoent.eu/rematch/rematch-elite-edition#shop-now

Creato per i veri appassionati di calcio, Rematch: Elite Edition include il gioco completo, oltre a una vasta gamma di contenuti esclusivi:

Due Biglietti potenziamento Pass capitano Consentono ai giocatori di potenziare il proprio Pass gratuito in un Pass capitano, potendo così accedere alle ricompense premium, tra cui nuove pettinature, scarpe e modelli per l'abbigliamento.

Sfondo e titolo giocatore Blasone Mostra il tuo stile ogni volta che compare il tuo nome.

Set di gioielli Blasone Metti in mostra i tuoi gioielli in campo con questo set che include anelli, braccialetti, orecchini e una collana.

Canotta Blasone Una classica canotta con un tocco di eleganza, creata per chi vuole mostrare tutta la propria forza in ogni partita sul campo.

Scarpe Glitch Entra nel futuro a ogni falcata con queste scarpe eleganti che brillano di viola mentre scatti per segnare il tuo prossimo gol.

Ambiente di realtà aumentata Blasone Porta in vita ogni partita con una vivace decorazione che celebra ogni gol.

Cappello Blasone Dichiara il tuo stato, la tua identità e le tue convinzioni con questa elegante copricapo.



Rematch è un videogioco dedicato al "gioco più bello del mondo", il calcio. Scendendo in campo in partite adrenaliniche 3v3, 4v4 o 5v5, i giocatori controllano un giocatore in una coinvolgente prospettiva in terza persona ambientata in un'arena digitale. Non ci sono falli o fuorigioco e ogni partita è uno sfida avvincente, dove prontezza di riflessi e gioco di squadra tattico saranno essenziali per vincere.

Rematch è disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X e PC. Visita playrematch.com per maggiori informazioni e assicurati di seguire @PlayRematch su X.