L'edizione fisica di Hello Kitty Island Adventure è disponibile

Sunblink e Sanrio hanno rilasciato l'edizione fisica Deluxe dell’acclamato titolo di simulazione e avventura Hello Kitty Island Adventure. I fan possono acquistare l'edizione fisica disponibile per Nintendo Switch presso i rivenditori selezionati.

L'edizione fisica Deluxe include il gioco base e oltre 300 ricompense e oggetti strepitosi, tra cui il pacchetto Starter Deluxe e il pacchetto Crafting Deluxe per iniziare con una marcia in più, un anno di abbigliamento, arredamento ed elementi decorativi dalle stagioni precedenti.

Nel caso ve lo foste perso, Hello Kitty Island Adventure ha venduto più di 500.000 copie digitali in soli 30 giorni dopo la sua uscita il 30 gennaio per Nintendo Switch e PC tramite Steam.

