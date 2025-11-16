Sciopero Treni in Lombardia: Orari e servizi garantiti

Uno sciopero dei treni indetto dall’organizzazione sindacale Orsa è in corso oggi, domenica 16 novembre, e potrà creare disagi alla circolazione ferroviaria in tutta la Lombardia. La mobilitazione, attiva dalle 9 alle 18, interessa i convogli regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali, compresa la linea S50 Malpensa Aeroporto–Bellinzona.

Nel corso della mattinata circoleranno esclusivamente i treni con partenza dalla stazione di origine prima delle 10 e arrivo a destinazione entro le 11. Tutte le altre corse potrebbero essere soggette a variazioni o cancellazioni.

Per i servizi aeroportuali non effettuati saranno attivi autobus sostitutivi senza fermate intermedie. I bus collegheranno Milano Cadorna (da via Paleocapa 1) con Malpensa Aeroporto e la tratta Stabio–Malpensa, garantendo una soluzione alternativa per i viaggiatori diretti allo scalo.

Trenord segnala che tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione sono disponibili sull’app ufficiale e invita i passeggeri a seguire con attenzione gli annunci sonori e le informazioni presenti sui monitor di stazione.