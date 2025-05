Treni, sciopero nazionale il 23 maggio: orari, servizi garantiti e come ottenere il rimborso

Treni, sciopero nazionale il 23 maggio: orari, servizi garantiti e come ottenere il rimborso

Venerdì 23 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, coinvolgendo anche Trenitalia e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale, indetta da alcune sigle autonome, si svolgerà dalle ore 1:00 alle 23:59. Servizi garantiti e fasce orarie Come comunicato dalle Ferrovie dello Stato, saranno assicurati i servizi minimi essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nei giorni feriali, le fasce orarie garantite sono: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. L’elenco completo dei treni operativi è consultabile sull’Orario ufficiale Trenitalia e sul sito www.trenitalia.com. Inizialmente previsto per il 17 maggio, lo sciopero era stato revocato in seguito all’appello della Commissione di Garanzia, in coincidenza con la prima messa di Papa Leone XIV, in programma domenica a Roma. Rimborso biglietti e informazioni per i viaggiatori I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso: per i treni Intercity e Frecce , fino all’orario di partenza prenotato;

e , fino all’orario di partenza prenotato; per i treni Regionali, entro le ore 24:00 del giorno precedente allo sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio alle stesse condizioni di trasporto, secondo la disponibilità dei posti. Ulteriori dettagli su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso: l’app Trenitalia,

la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com,

il numero verde gratuito 800 89 20 21 ,

, le biglietterie e il personale di assistenza clienti.

