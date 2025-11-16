Turisti morti in hotel a Istanbul: ipotesi avvelenamento e indagini sui pesticidi

L’hotel di Istanbul dove soggiornava una famiglia di turisti turco-tedeschi è stato evacuato dopo la morte della madre e dei due figli, deceduti per un sospetto avvelenamento. Lo riportano i media locali, spiegando che tutti gli ospiti della struttura, situata nel quartiere di Fatih, sono stati trasferiti in altri alberghi. Non è stato indicato il numero totale delle persone coinvolte.

Altri due turisti che pernottavano nello stesso hotel sono stati ricoverati dopo aver accusato nausea e vomito. La famiglia colpita si era sentita male mercoledì scorso, dopo aver consumato diversi piatti di street food nella zona di Ortakoy.

I due bambini, di sei e tre anni, sono morti giovedì, mentre la madre è deceduta il giorno successivo. Il padre rimane in condizioni definite “critiche”, come comunicato su X da Abdullah Emre Guner, responsabile sanitario regionale di Istanbul.

Durante le indagini, gli investigatori hanno scoperto che una stanza al piano terra dell’hotel era stata recentemente sottoposta a disinfestazione con pesticidi, secondo quanto riferito dal sito di informazione Hurriyet. La polizia ha arrestato un dipendente dell’albergo e due addetti alla sanificazione, portando a sette il totale delle persone fermate in relazione al caso.