Ballando con le stelle, il caso del tabloid: accusa su Pernice e gesto frainteso di Fialdini

Ballando con le stelle finisce nel mirino del tabloid britannico The Sun, che ha puntato l’attenzione su un presunto gesto controverso tra Giovanni Pernice e Francesca Fialdini. Secondo il giornale inglese, durante una delle esibizioni la concorrente avrebbe allontanato la mano del ballerino, definendo il momento “imbarazzante”.

Nelle immagini diffuse, Fialdini sposta effettivamente la mano del suo maestro, ma il gesto – riferiscono fonti vicine al programma – era legato alla necessità di trovare una posizione più comoda e contenere il dolore causato da un recente infortunio.

Leggi anche Barbara D'Urso, infortunio alla spalla prima di Ballando: ansia a poche ore dalla diretta

A difendere Pernice interviene la presidente di giuria Carolyn Smith, che risponde direttamente al post del tabloid per chiarire l’accaduto: “Lei aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono”.

Fialdini, tra le concorrenti più seguite dell’edizione, sta affrontando un infortunio al piede destro. Nonostante le difficoltà, nella puntata di sabato scorso Pernice ha ideato una coreografia che le ha permesso di danzare quasi interamente con un solo piede, portando la coppia al primo posto della classifica settimanale.