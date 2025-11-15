Maltempo a Genova: nuova tromba d'aria, crolli e criticità idrogeologiche in città

Il maltempo a Genova ha provocato numerosi danni nel primo pomeriggio del 15 novembre, con una violenta tromba d’aria che ha colpito l’area portuale del Vte a Pra’. Il vento ha rovesciato diversi container nella zona a terra del terminal. La Capitaneria di porto ha confermato che non risultano feriti e che il nostromo di servizio è stato inviato per le verifiche.

Disagi anche a Sestri Ponente, dove il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu, la municipalizzata responsabile della raccolta dei rifiuti. Le squadre tecniche sono intervenute per la messa in sicurezza dell’area.

In tarda mattinata un muraglione è crollato in via Nicoloso da Recco, a Pegli, all’altezza del civico 11. Il cedimento ha coinvolto alcune auto parcheggiate sul lato opposto della strada e ha interrotto la distribuzione di gas ed energia elettrica nella zona. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile e Aster per le operazioni di sicurezza.

Situazione critica anche in Valpolcevera, dove è esondato il rio Fegino, facendo scattare la fase operativa di allarme. Protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale stanno monitorando l’evoluzione del livello dell’acqua.

Per la giornata di domani è stata diramata una allerta arancione dalle 12 alle 21 su gran parte della Liguria. Nelle ultime ore violenti temporali hanno colpito il Ponente, registrando 74 mm in un’ora e oltre 230 mm in 12 ore tra Melogno e Osiglia. Tra Varazze e Arenzano le celle temporalesche si sono poi spostate verso il ponente genovese, con 140 mm in sei ore.

Nel pomeriggio odierno i fenomeni più intensi interesseranno il Levante, con possibili strutture temporalesche al confine con la Toscana. In nottata è prevista una tregua più marcata sul Ponente, prima di una nuova fase perturbata attesa per domenica mattina.

Le ultime elaborazioni indicano un’elevata umidità atmosferica ma poca concordanza sulla localizzazione precisa dei fenomeni più intensi. Per questo la Protezione Civile ha aggiornato il quadro delle allerte:

– Zone A e D: allerta gialla da domani mattina, arancione dalle 12 alle 18, poi di nuovo gialla fino alle 21–22.– Zona B: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, quindi gialla fino alle 22.– Zona C: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 22.– Zona E: gialla fino alle 12, arancione dalle 12 alle 21, quindi gialla fino alle 22.

Sui bacini grandi permane l’allerta gialla per piene contenute negli alvei. Domenica sono previsti temporali forti e stazionari, con possibili allagamenti, smottamenti e rapidi innalzamenti dei rii minori su un terreno già saturo. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nella mattinata di lunedì.