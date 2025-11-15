India, esplosione in stazione di polizia in Kashmir: sequestri di esplosivi finiscono in tragedia

Almeno nove persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta ieri sera all’interno di una stazione di polizia nella regione indiana del Kashmir, dove erano in corso analisi su materiali esplosivi sequestrati nei giorni precedenti.

Secondo quanto riferito da un alto funzionario, gli ordigni sequestrati erano stati recuperati lunedì durante un’operazione e successivamente trasferiti alla stazione di polizia di Nowgam per esami tecnici. Il direttore della polizia regionale, Nalin Prabhat, ha spiegato che l’incidente è avvenuto mentre gli agenti stavano effettuando verifiche sui materiali.

“Durante la fase di analisi, intorno alle 23.20 ora locale, si è verificata un’esplosione accidentale”, ha dichiarato Prabhat ai media. Il funzionario ha inoltre invitato a non avanzare ipotesi non verificate: “Ogni ulteriore speculazione sulla causa di questo incidente è inutile”.