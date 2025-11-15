Coach Netflix John Beam ucciso a Oakland: morto il mentore del football di Laney College

John Beam, storico coach di football del Laney College di Oakland e volto della docu-serie Last Chance U di Netflix, è morto a 66 anni in seguito alle ferite da arma da fuoco riportate durante un attacco avvenuto ieri nella città californiana.

Il tecnico, figura centrale della stagione 2020 raccontata su Netflix, ricopriva attualmente il ruolo di direttore delle attività sportive del college dopo aver guidato la squadra di football verso due titoli come head coach. La polizia ha arrestato una persona con l’accusa di omicidio: secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un attacco mirato. La vittima e l’aggressore si conoscevano, anche se – come riferito da collaboratori di Beam – non risultavano rapporti significativi tra i due.

Leggi anche Il Mostro: su Netflix la serie che riporta alle origini del caso di Firenze

Per decenni Beam è stato una presenza imprescindibile nella comunità di Oakland e in tutta la Bay Area, contribuendo alla crescita sportiva e personale di centinaia di studenti-atleti. Il Laney College, realtà di rilievo nei percorsi junior college, è spesso stato un trampolino verso programmi Ncaa e, in alcuni casi, verso la NFL.

Tra i talenti passati sotto la guida di Beam figurano i fratelli Nahshon e Rejzohn Wright, oggi professionisti nella National Football League rispettivamente con Chicago Bears e New Orleans Saints.