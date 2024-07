EA SPORTS COLLEGE FOOTBALL 25, DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

2,2 milioni di giocatori unici hanno inseguito la gloria in EA SPORTS College Football 25 durante l’early access.

EA) ha rilasciato nel weekend EA SPORTS College Football 25 in tutto il mondo, segnando il ritorno ufficiale di EA SPORTS al football universitario. Gli appassionati di calcio hanno colto al volo l'occasione di entrare in campo e giocare nei panni delle loro squadre collegiali preferite. 2,2 milioni di giocatori unici hanno giocato a College Football 25 durante l'Early Access, mentre altri 600.000 hanno giocato attraverso la prova di EA Play. Con tutte le 134 università della FBS, oltre a più di 150 stadi e, grazie a un innovativo accordo NIL di EA SPORTS, con migliaia di atleti reali ora disponibili per la prima volta in un gioco dedicato al college football, EA SPORTS College Football 25 porta gli appassionati di football a immergersi nell’unicità di questo sport attraverso l'esperienza gameplay su PlayStation®5 e Xbox Series X|S.

“Dal momento in cui abbiamo deciso di realizzare EA SPORTS College Football 25 , gli appassionati di college football sono stati la stella polare del nostro team. Questo gioco è per i fan e la risposta che abbiamo ricevuto da tutto il panorama collegiale, dagli atleti, dai creator, dalle celebrità e dalla community è stata a dir poco spettacolare”, ha dichiarato Daryl Holt, SVP and Group GM, EA SPORTS. “Ogni squadra è la preferita di qualcuno e College Football 25 è la dimostrazione della passione e della dedizione dei nostri sviluppatori nel costruire l'esperienza di college football più autentica possibile per i nostri fan. Non potremmo essere più entusiasti di accogliere altri milioni di persone nel gioco”.

College Football 25 offre la più profonda e coinvolgente esperienza di videogioco di college football fino ad oggi in tutta la sua presentazione e modalità. A questo link trovate tutte le news e i Deep Dive sulle novità del gioco, come CampusIQ™.

Inoltre, i fan che desiderano ascoltare ovunque i veri suoni del college football, comprese 167 brani di college fight e una sigla originale del compositore nominato ai GRAMMY Kris Bowers , possono ascoltare in streaming la colonna sonora ufficiale di EA SPORTS College Football Fight Songs sulla loro piattaforma streaming musicale preferita.