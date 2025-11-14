La Cina svela il primo esercito di robot umanoidi per l'industria

La Cina presenta il primo vero esercito di robot umanoidi destinato al settore industriale. La Ubtech Robotics, realtà che si definisce leader mondiale nella robotica umanoide, ha diffuso un video in cui mostra decine di unità Walker S2 pronte per essere consegnate a partner e clienti.

Nella clip, la società afferma che “il futuro dell’automazione industriale è qui”, accompagnando l’annuncio con immagini che mostrano i robot perfettamente allineati e operativi.

Il modello Walker S2 è descritto come “l’unico robot umanoide ad aver ottenuto il premio Platinum ai MUSE Design Awards 2025”, riconoscimento che Ubtech interpreta come prova della crescente forza cinese nell’innovazione tecnologica e nelle applicazioni industriali avanzate.

Tra le caratteristiche più rilevanti spicca la capacità del robot di sostituire autonomamente la batteria in soli tre minuti, permettendogli di operare 24 ore su 24 senza interruzioni. Una funzione che, secondo l’azienda, lo rende uno dei sistemi più efficienti sul mercato.

Il robot umanoide è alto 1,76 metri, pesa 70 chili e può muoversi a una velocità di 2 metri al secondo. È progettato per piegarsi in avanti e indietro, ruotare completamente il busto ed eseguire compiti con entrambi gli arti grazie alla sua struttura ambidestra. Può afferrare oggetti pesanti con una mano e sollevarne altri persino con un solo dito.

Secondo Ubtech Robotics, queste caratteristiche posizionano il Walker S2 come il lavoratore ideale per contesti produttivi altamente automatizzati.