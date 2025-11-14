Padova, 31enne finisce in coma dopo aver acquistato Ozempic falso online

Una donna di 31 anni residente a Padova è stata soccorsa d’urgenza dopo aver acquistato e utilizzato un presunto farmaco dimagrante trovato sul web. Convinta di essersi iniettata una dose di Ozempic, ha invece introdotto nel corpo insulina pura, sostanza che in una persona sana può provocare gravi crisi ipoglicemiche.

La giovane è entrata in coma, ma i familiari, accorgendosi subito della situazione, hanno chiamato il 118, permettendo ai sanitari di intervenire in tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, la donna ora è fuori pericolo, anche se avrebbe “rischiato grosso” a causa del prodotto acquistato su un sito che appariva affidabile solo in superficie.

Dalle analisi effettuate sul contenuto e sulla confezione del medicinale è emerso che non si trattava di Ozempic autentico. Il farmaco originale, destinato al trattamento del diabete, contiene semaglutide, mentre il prodotto ricevuto dalla 31enne era semplice insulina.

La donna non soffre di diabete né di obesità, ma desiderava perdere peso rapidamente. Le era stato impossibile ottenere Ozempic con ricetta, poiché non rientrava nei criteri di prescrizione, e lo aveva acquistato online attratta da un prezzo inferiore rispetto ai circa 400 euro necessari per un mese di terapia in farmacia.