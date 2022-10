Padova : 18enne muore per aver bevuto del metadone

Morto per overdose di. Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale, nonostante fosse curato dai medici non è riuscito a sopravvivere alla crisi del suo organismo, causata da una dose letale di narcotico che il suo coinquilino, un 23enne di origine rumena, li avrebbe dato.

Vlad Andrei Lacatus, il nome del giovane morto a Cadoneghe, nel Padovano. Il 18enne è arrivato in condizioni già critiche all'ospedale di Padova, e prima di essere trasportato in ambulanza i soccorsi stavano cercando di rianimarlo nel suo appartamento di via Trilussa, ma la quantità di metadone che avrebbe assunto era troppo elevata. I Carabinieri hanno perquisito l'appartamento del giovane, trovando dosi di hashish e flaconi di metadone riempiti a metà, mentre il coinquilino della vittima è stato denunciato perché avrebbe consegnato a Sert il metadone ricevuto, letale per il 18enne.

