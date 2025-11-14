CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 DISPONIBILE CONSOLE E PC

Vivete il più grande Black Ops di sempre con la nuovissima Campagna Co-Op, il caratteristico Multigiocatore e il ritorno di Zombi

Activision è lieta di annunciare oggi il lancio di Call of Duty: Black Ops 7, il nuovo capitolo della leggendaria serie Black Ops, ora disponibile in tutto il mondo su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e PC tramite Battle.net, Xbox su PC e Steam. Il gioco è anche disponibile dal Day One per gli abbonati a piani selezionati di Xbox Game Pass. A questo link il trailer ufficiale.

Leggi anche AMD FSR Ray Regeneration in Call of Duty: Black Ops 7

Sviluppato da Treyarch in collaborazione con Raven Software, Call of Duty: Black Ops 7 offre un'esperienza completamente nuova ambientata nel 2035, riprendendo la storia dopo gli eventi di Black Ops 2 e Black Ops 6. Il nuovissimo Black Ops 7 integra il feedback dei giocatori nel suo sviluppo: Treyarch e Raven hanno superato i limiti e le loro ambizioni, raggiungendo nuove vette con modalità di gioco inedite, tra cui la Campagna Co-op, Endgame, la più grande mappa Zombi a round di Black Ops mai creata, Dead Ops Arcade 4, l'innovativo Omnimovement e molto altro.

Caratteristiche Principali

La campagna più innovativa nella storia di Black Ops: Fai squadra con gli amici o gioca in solitaria in una nuovissima esperienza di Campagna Co-op che include nuove modalità di gioco, una progressione globale condivisa tra tutte le modalità per la prima volta nel franchise, e la nuovissima esperienza Endgame.Endgame: Endgame offre un'esperienza completamente nuova e condivisa in cui la narrazione si sviluppa per te e la tua squadra. Progettato per la rigiocabilità, esplora i vasti paesaggi di Avalon, combatti attraverso zone a difficoltà crescente e completa incarichi dinamici con la tua squadra in lobby fino a 32 giocatori.

Il caratteristico Multigiocatore di Black Ops: Con 30 armi disponibili al lancio, di cui 16 mai viste prima nel franchise, tuffati in 18 mappe disponibili da subito, tra cui 16 mappe 6v6 (con 3 classici di ritorno da Black Ops 2) e 2 nuove mappe su larga scala 20v20, che combinano un nuovo livello di fedeltà visiva con il design di prima classe di Treyarch. Sperimenta l'innovativo sistema Omnimovement, armi futuristiche e il debutto di Schermaglia (Skirmish), una nuova modalità 20v20 che unisce obiettivi, veicoli e gameplay verticale.

Il Ritorno di Zombi: La leggendaria modalità Zombi a round di Treyarch ritorna con "Ashes of the Damned", la più grande mappa Zombi di Black Ops mai creata, con un nuovo gameplay basato sui Wonder Vehicle che porterà i giocatori attraverso una vasta serie di nuove ambientazioni. Tornano anche le mappe Sopravvivenza per la prima volta da Black Ops 2, così come la nuovissima modalità Cursed per i giocatori più esperti.

Stagione 01 La Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7, la più grande prima stagione di contenuti nella storia del franchise, sarà disponibile dal 4 Dicembre. I giocatori potranno godere di nuovi contenuti post-lancio per la Campagna Co-op in arrivo con Endgame, con nuove esperienze, sfide e ricompense, sei mappe 6v6 aggiuntive, tre nuove mappe Zombi, sette nuove armi e nuove modalità a tempo limitato. In arrivo con il lancio della Stagione 01 anche su Call of Duty: Warzone, i giocatori si tufferanno nella nuovissima mappa Ritorno "Haven's Hollow" e in due PDI aggiuntivi in Verdansk: una stazione di segnale completamente nuova e il ritorno di Factory.