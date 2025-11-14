SCUF & Oracle Red Bull Sim Racing: Nuovo Controller Pro

I principali marchi globali continuano la loro collaborazione ad alte prestazioni con il controller wireless Valor Pro personalizzato, il cui lancio è previsto per il 13 novembre

Dopo il Gran Premio del Brasile di Formula 1 della scorsa settimana, SCUF Gaming, creatore della categoria di controller da gioco ad alte prestazioni e parte della famiglia di marchi CORSAIR, ha presentato un controller Valor Pro Wireless personalizzato nell'ambito della sua esclusiva partnership pluriennale con Oracle Red Bull Sim Racing, leader mondiale nel sim racing e nella Formula 1. La collezione comprende SCUF Valor Pro Wireless per Xbox e PC, SCUF Reflex Pro per PlayStation 5 e SCUF Envision per PC, ciascuno disponibile negli straordinari design Oracle Red Bull Racing. Il controller wireless ad alte prestazioni Oracle Red Bull Sim Racing SCUF Valor Pro per PC e Xbox sarà disponibile dal 13 novembre a partire da $ 179,99.

In Formula 1 e nei videogiochi, una vittoria può essere decisa in una frazione di secondo. SCUF offre la stessa precisione ai giocatori che richiedono accuratezza e controllo in ogni momento. Costruito con l'ergonomia di SCUF, che punta sulla resistenza, le impugnature sagomate e il design leggero aiutano a combattere l'affaticamento durante lunghe sessioni di gioco. Con levette analogiche anti-deriva Hall Effect e i grilletti istantanei regolabili, SCUF offre ai giocatori la precisione necessaria per ottenere i loro delta giro dopo giro. E poiché ogni pilota e ogni configurazione sono unici, paddle, profili, altezze delle levette e impostazioni dei grilletti personalizzabili consentono ai piloti di adattare gli input al proprio stile. Con Valor Pro Wireless, Reflex Pro ed Envision, la gamma offre la velocità, il controllo e l'adattabilità necessari per dare il massimo sotto pressione.

Le SCUF Valor Pro Wireless saranno disponibili con un design personalizzato Oracle Red Bull Sim Racing, con opzioni di personalizzazione aggiuntive e design aggiuntivi per i creatori.

Le caratteristiche principali includono:

Levette analogiche TMR Endurance: le levette analogiche TMR hanno la stessa sensazione delle levette standard, ma con una maggiore durata. Progettate per resistere all'usura, offrono comunque un controllo preciso e fluido, partita dopo partita.

Levette posteriori personalizzabili: quattro levette integrate sono posizionate ergonomicamente in modo che i giocatori possano tenere i pollici sulle levette. Rimappatura hardware completa su tre profili. Le levette interne sono rimovibili/oscurabili e tutte le levette possono essere disattivate tramite rimappatura.

Connettività Tri-Mode: include le modalità PC, Xbox e Bluetooth. La modalità PC offre una frequenza di polling fulminea di 1000 Hz in modalità cablata. Xbox supporta sia connessioni cablate che wireless secondo le specifiche Xbox, mentre il Bluetooth funziona con altri dispositivi compatibili.

Eredità ergonomica SCUF: oltre quattordici anni di esperienza e conoscenze ergonomiche SCUF sono stati applicati per migliorare la forma della Xbox con un design più compatto. Forma adattata per posizionare le levette in modo naturale dove si inseriscono le dita. Paracolpi sagomati che rendono la transizione tra grilletti e paraurti più rapida ed efficiente.

Controlli audio dedicati: non appoggiare mai il controller, poiché le singole rotelle di scorrimento audio controllano il volume delle cuffie, il mix gioco/chat e la disattivazione dell'audio delle cuffie e del microfono.

App complementare: un'app dedicata su Xbox e PC consente la rimappatura di pulsanti/profili, la regolazione della zona morta di stick analogico e grilletto, la regolazione della sensibilità di stick analogico e grilletto, la regolazione delle vibrazioni e la ricalibrazione completa. Prossimamente.

Batteria ricaricabile: batteria integrata a ricarica rapida con durata fino a 17 ore.

Prezzi e disponibilità: compatibile con PC Windows 10 e 11, Xbox Series X|S e Xbox One, SCUF Valor Pro Wireless parte da $ 189,99 ed è disponibile oggi presso rivenditori selezionati e sul sito Web di SCUF Gaming: scufgaming.com

La collaborazione globale tra SCUF Gaming e Oracle Red Bull Sim Racing vedrà la luce numerose iniziative, tra cui la designazione come controller ufficiale di Oracle Red Bull Racing e Oracle Red Bull Sim Racing, una gamma di controller con licenza Oracle Red Bull Racing, il marchio SCUF sull'auto virtuale e sulla maglia di Oracle Red Bull Sim Racing, contenuti di gioco personalizzati e molto altro. Questa partnership vincente e orientata alle prestazioni prosegue mentre il team si prepara a competere nell'imminente Campionato Mondiale di Sim Racing di Formula 1, con una formazione di tutto rispetto che include il tre volte campione e detentore del titolo in carica Jarno Opmeer insieme all'ex campione Frederik Rasmussen.

Oltre a quanto sopra, SCUF Gaming fornirà ai partner di Oracle Red Bull Racing controller personalizzati e offrirà sconti interessanti ai membri del Paddock.