Logitech G annuncia il volante PRO Racing Wheel e pedaliera PRO Racing Pedals

Logitech G annuncia oggi PRO Racing Wheel e PRO RacingPedals, un nuovo e straordinario setup da corsa di livello professionale progettato con e per i sim drivers professionisti. Progettato per offrire l'esperienza di gara più realistica e coinvolgente possibile, il volante PRO Racing Wheel è dotato di un nuovo motore Direct Drive ad alte prestazioni e della tecnologia di feedback TRUEFORCE, per offrire una connessione precisa e reale con il veicolo.

"Il PRO Racing Wheel di Logitech rende l'esperienza sim racing incredibilmente realistica. Ora sono in grado di percepire le condizioni della pista e il modo in cui l'auto cambia durante la gara, un vero e proprio game-changing. Quando uso questo volante a casa, mi sembra di essere realmente in pista", ha dichiarato Lando Norris, pilota di F1 per la McLaren.

Il nuovissimo motore Direct Drive del volante PRO Racing Wheel è in grado di produrre un'impressionante forza di 11 newtonmetri con una risposta a latenza incredibilmente bassa. Abbinato a TRUEFORCE, una tecnologia proprietaria esclusiva di Logitech G per il ritorno di forza ad alta definizione, il motore Direct Drive offre un realismo di gara senza pari con frequenze di risposta più elevate che mai. Di conseguenza, i sim racer possono ora sperimentare la fisica e l'audio del gioco con livelli di precisione molto più elevati e un feedback quasi istantaneo, dalle condizioni della strada alle vibrazioni del motore.

"I fan dei nostri volanti e delle nostre pedaliere possono aspettarsi un notevole miglioramento in termini di realismo, prestazioni e controllo, oltre che di design e durabilità", ha dichiarato Richard Neville, head of simulation and controllers per Logitech Gaming. "Abbiamo analizzato ogni aspetto, dal numero di marce, di giri e di impatti subiti da un volante da 11 newtonmetri, fino ai materiali e ai componenti in grado di resistere anche nelle condizioni di gara più difficili."

Il risultato è il sistema PRO Racing Wheel che offre un realismo ineguagliabile, informazioni sulla guida e connessione con l'auto senza ritardi, tutte caratteristiche richieste dai sim-racer professionisti.

Progettato per i pro racer, il PRO Racing Wheel offre:

Design intuitivo del volante - I pulsanti e le manopole sono posizionati in modo da poter essere facilmente raggiungibili con i pollici, così da non dover mai staccare le mani dal volante o gli occhi dalla strada.

Paddle magnetici del cambio - Progettati con un sistema magnetico che utilizza sensori contactless effetto hall, e magneti tattili aggiuntivi, per ottenere una sensazione meccanica realistica che simula accuratamente un'auto da corsa professionale, unita alla durata di milioni di cambi di marcia.

Paddle a doppia frizione - I paddle analogici offrono una risposta tattile perfetta per diverse funzioni in gara. Se configurate a doppia frizione, offrono il vantaggio perfetto quando si parte dalla griglia di partenza. Le configurazioni alternative includono un freno a mano e due assi aggiuntivi, in modo che i piloti possano programmare i paddle come gas e freno, offrendo la massima libertà di controllo.

Display delle impostazioni personalizzabili - Se i piloti hanno bisogno di impostazioni diverse per diversi titoli o per diverse auto all'interno dello stesso titolo, possono facilmente configurare al volo le impostazioni importanti del volante salvandole in uno dei cinque diversi profili disponibili.

Montaggio a sgancio rapido - Il sistema di fissaggio ridisegnato consente ai piloti di montare e smontare facilmente il volante dalla scrivania, mantenendo i fori per i bulloni standard per il montaggio su una racing seat.

I PRO Racing Pedals hanno un freno a cella di carico realistico e possono essere completamente personalizzati per adattarsi alle configurazioni e agli stili di guida. Le caratteristiche principali includono:

Rilevamento della pressione - I pedali registrano la forza esercitata dai piloti, consentendo di migliorare la memoria muscolare e la quantità perfetta di potenza frenante.

Pedali personalizzabili - Facilmente accessibili e rapidi, consentono ai piloti di regolare la sensibilità di tutti e tre i pedali. I pedali della frizione e del gas possono essere più rigidi o più morbidi grazie a una serie di molle intercambiabili, mentre il pedale del freno può essere regolato con una serie di elastomeri. Sia il pedale del gas che quello della frizione utilizzano inoltre sensori a effetto Hall contactless, che ne garantiscono la longevità.

Design modulare - Ogni pedale può essere spostato orizzontalmente per creare la spaziatura perfetta per ogni pilota, e i moduli dei pedali rimovibili rendono la personalizzazione un gioco da ragazzi.

Il Logitech G PRO Racing Wheel è disponibile in due versioni, una compatibile con PC, PlayStation5 e PlayStation4 e una compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

I Logitech G PRO Racing Pedals sono compatibili con PC Windows 10/11 attraverso una porta USB e se collegati al PRO Racing Wheel con Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 e PlayStation4.

Logitech G PRO Racing Wheel e PRO Racing Pedals sono stati presentati in occasione dell'evento inaugurale Logi Play di Logitech, un evento di riferimento che celebra il gaming e la cultura dello streaming. Per saperne di più sull'evento, cliccare qui.

Prezzi e Disponibilità

Il Logitech G PRO Racing Wheel e PRO Racing Pedals saranno disponibili su LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati a partire da settembre 2022 ad un prezzo consigliato di €1099 (Volante) €389 (Pedali).

