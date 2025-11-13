Da MSI nuove promozioni per chi aggiorna un PC desktop
Acquistando componenti selezionati sarà possibile ricevere una copia gratuita di Anno 117: Pax Romana oppure un buono STEAM da 100 euro
MSI annuncia oggi una nuova promozione per gli appassionati di tecnologia e videogiochi: fino al 13 dicembre sarà infatti possibile, acquistando uno dei prodotti MSI selezionati per l’iniziativa, ottenere un codice gioco di Anno 117: Pax Romana. Prosegue inoltre la promozione “Select Your Card”, riservata all’acquisto delle nuove GPU NVIDIA RTX50.
Anno 117: Pax Romana, l’attesissimo strategico gestionale che consentirà di plasmare l'Impero romano costruendo città ed espandendo la propria influenza nelle province, sarà disponibile fino a esaurimento scorte dei codici per quanti acquisteranno uno degli alimentatori, dei case o dei sistemi di raffreddamento a liquido, selezionati insieme ad alcune tra le più performanti schede madri della gamma MSI per l’iniziativa. La promozione scadrà il 13 dicembre, mentre sarà possibile riscattare il codice fino al 10 gennaio 2026. Per tutte le informazioni, visita https://msi.gm/SE26E423.
Questa nuova promozione si affianca a “Select Your Card”, che fino al 30 novembre offre agli utenti la possibilità di ottenere un buono Steam da 100 € con l’acquisto di una scheda grafica MSI selezionata presso uno dei rivenditori aderenti. Con questa promozione, MSI celebra le nuove generazioni di GPU NVIDIA e offre ai videogiocatori un incentivo extra per potenziare la propria esperienza di gioco. Per tutte le informazioni, visita https://msi.gm/S9B6AE00
Due occasioni, quindi, per un solo obiettivo: aggiornare la propria build con i migliori componenti MSI e vivere ogni esperienza di gioco al massimo delle prestazioni.