International Student's Day – La guida di Team Lewis

Tutto ciò che serve per affrontare la vita da fuorisede

Ogni giorno da studente è una nuova sfida: trovare la casa giusta, spostarsi in città, gestire lo studio e gli impegni quotidiani. Significa organizzare la propria autonomia, bilanciare tempo libero e attività accademiche, e costruire una routine efficiente che renda ogni giornata più produttiva. Avere a portata di mano strumenti pratici, tecnologici e funzionali rende tutto più facile, veloce e piacevole, semplificando dalla ricerca della sistemazione ideale alle attività domestiche, dalla mobilità quotidiana allo studio, fino al relax e alla lettura.

HousingAnywhere - Cercare casa in modo sicuro e digitale

HousingAnywhere, la più grande piattaforma europea di affitti a medio termine, consente di trovare stanze o appartamenti in affitto in modo sicuro e completamente online, ideale per chi cerca una sistemazione da fuorisede. Mette in contatto diretto proprietari e inquilini, offrendo solo annunci verificati e garantendo trasparenza in ogni fase del processo.



Dalla ricerca alla prenotazione, fino alla gestione del contratto e del pagamento, tutto avviene in pochi passaggi, semplificando l’inizio di una nuova esperienza in città.

ECOVACS DEEBOT Mini - Compatto, colorato e intelligente

ECOVACS DEEBOT Mini è il robot aspirapolvere perfetto per chi si appresta a vivere la prima esperienza fuori casa: compatto, potente e dal design giovane e colorato, si adatta perfettamente agli ambienti moderni e agli spazi ridotti tipici delle abitazioni dei giovani professionisti e studenti. Con una larghezza di soli 28,6 cm e una stazione OMNI ultracompatta, il DEEBOT Mini offre prestazioni di pulizia eccellenti e un funzionamento ultra-silenzioso, ideale anche durante le sessioni di studio.

Disponibile in una vivace gamma di colori - blu, viola, arancione, verde, rosso e nero - questo robot non è solo pratico, ma diventa anche un elemento d’arredo. Facile da trasportare, intuitivo da gestire e dotato di tecnologie avanzate per la pulizia profonda e la navigazione intelligente, trasforma le faccende domestiche in un’esperienza semplice e senza stress.

Prezzo consigliato: 499 € – in offerta Black Friday a 299 € (dal 10 novembre al 1° dicembre)

Xiaomi 15T - Potenza e autonomia per la vita in movimento

Xiaomi 15T combina design raffinato, prestazioni elevate e una batteria di lunga durata, diventando un alleato ideale per chi studia e vive giornate intense. Il display da 6,83 pollici con luminosità fino a 3200 nit garantisce un’esperienza visiva chiara e immersiva in ogni ambiente.La batteria da 5500mAh assicura energia per tutta la giornata, mentre la ricarica rapida HyperCharge da 67W consente di tornare subito operativi. Il sistema fotografico sviluppato con Leica offre scatti di qualità professionale, mentre il nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 ottimizza produttività e connessione tra dispositivi.

Prezzo consigliato: 499,90 €

Yamaha NEO’s – Il futuro elettrico della città

NEO’s è lo scooter elettrico Yamaha pensato per la mobilità urbana moderna: silenzioso, efficiente e intuitivo da guidare.

Dotato di motore elettrico montato sul mozzo e batteria agli ioni di litio, offre un’accelerazione fluida e brillante, con zero emissioni e costi di gestione ridotti.Il design compatto e contemporaneo lo rende ideale per gli spostamenti quotidiani, mentre la connettività e l’affidabilità tipiche di Yamaha garantiscono un’esperienza di guida semplice e piacevole.NEO’s rappresenta la scelta intelligente per chi vuole muoversi in modo sostenibile e con stile.