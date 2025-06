Asmodee: 30 Anni di Giochi per l'International Tabletop Day!

asmodee, leader globale nei giochi da tavolo, celebra l’International Tabletop Day il 5 giugno 2025, segnando una tappa fondamentale: il suo 30° anniversario.

L’International Tabletop Day arriva mentre le ricerche più recenti evidenziano i benefici positivi dei giochi da tavolo, con il 61% delle persone nel mondo che preferisce attività ricreative che aiutano a rilassarsi e a decomprimere la mente¹. In 7 dei 10 paesi analizzati, i giochi da tavolo figurano tra le attività di svago “slow” più ricercate².

“I giochi uniscono le persone, al di là di genere, cultura e generazioni,” ha dichiarato Thomas Kœgler, CEO di asmodee. “Quest’anno, mentre celebriamo tre decenni di ispirazione ricevuta dai nostri giocatori per creare esperienze condivise e straordinarie, attraverso i giochi, invitiamo tutti a unirsi a noi nel giocare oggi ai propri titoli preferiti con amici o familiari.”

“Guardando al futuro del gioco da tavolo, vediamo l’opportunità di diffondere la gioia del gioco a nuovi pubblici, ma anche di coltivare il valore dei giochi come strumenti di coesione sociale e comunitaria. Per questo motivo, tutti i colleghi di asmodee si riuniranno oggi in ufficio per una giornata di gioco, creando esperienze memorabili e rafforzando i legami che rendono i nostri team più uniti.”

Fondata in Francia nel 1995, asmodee ha vissuto una rapida crescita a livello globale grazie alla sua posizione unica come editore e distributore di giochi da tavolo di successo come CATAN®, Dobble®/Spot It®, Dixit® e Ticket to Ride®, tra gli altri. La celebrazione arriva dopo la quotazione di asmodee al Nasdaq Stockholm, avvenuta a febbraio, e la nuova identità di brand presentata all’inizio di questa settimana, segnando un nuovo ed entusiasmante capitolo per l’azienda.