DIGIMON STORY TIME STRANGER svela il primo DLC

DIGIMON STORY TIME STRANGER, l’RPG di Digimon campione di vendite, riceverà il suo primo aggiornamento post lancio con Pacchetto Digimon & episodi aggiuntivi 1: Alternate Dimension, in arrivo questo inverno. Questo nuovo contenuto porta nuovi sentieri di Digievoluzione per i Mega Digimon, inclusi BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat e Omnimon Alter-B, e include una quest speciale che intreccia incontri attraverso spazio e tempo.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/vxD8Ey7jmPE

Primo titolo della serie Digimon Story in più di 10 anni, DIGIMON STORY TIME STRANGER è un'audace espansione del franchise e si presenta come un RPG profondo e coinvolgente, un'esperienza memorabile sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data.

Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, i giocatori avranno bisogno del gioco base per provare Pacchetto Digimon & episodi aggiuntivi 1: Alternate Dimension. Il DLC sarà disponibile per i fan che hanno acquistato la Deluxe o la Ultimate edition o può essere acquistato separatamente o con il Season Pass.

DIGIMON STORY TIME STRANGER è progettato per essere il perfetto punto di ingresso nella serie per gli appassionati di RPG. Sia con il mondo umano che quello digitale, Iliad, sul punto di collassare, i giocatori devono addomesticare i Digimon e collaborare con loro, forgiando legami ed evolvendo le abilità dei propri partner per salvare entrambi i mondi. Per farlo, si avventureranno tra i due mondi, persino attraverso il tempo, vivendo un'avventura intricata e indimenticabile che promette di svelare alcuni elementi mai visti prima del mondo dei Digimon.