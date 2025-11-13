Bergamo – Assolta Monia Bortolotti: la Corte d'Assise la dichiara non imputabile per la morte dei due figli

La Corte d’Assise di Bergamo ha assolto Monia Bortolotti, accusata di aver provocato la morte dei suoi due figli, Alice e Mattia, di 4 e 2 mesi, avvenute nel 2021 e nel 2022. Per i giudici, l’omicidio della bambina non risulta provato, mentre per il fratellino è stata determinante la perizia che ha certificato la totale incapacità di intendere e di volere della donna al momento dei fatti.

La pm Maria Esposito aveva richiesto una nuova valutazione psichiatrica e chiesto l’ergastolo con sei mesi di isolamento diurno per la 29enne. Il collegio giudicante ha invece accolto le conclusioni della perizia già depositata, stabilendo che Bortolotti non può essere ritenuta imputabile.

Sulla base del medesimo accertamento clinico, la donna è stata considerata socialmente pericolosa e dovrà quindi essere trasferita in una Rems, una struttura psichiatrica dedicata alle misure di sicurezza, dove resterà per un periodo minimo di dieci anni.