RENNSPORT ARRIVA SULLE CONSOLE

IL MASSIMO DEL REALISMO NELLE CORSE AUTOMOBILISTICHE FINALMENTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI

NACON è lieta di annunciare l'uscita ufficiale del gioco di corse RENNSPORT, ora disponibile su PlayStation®5, Xbox e PC. Una vera rivoluzione per gli appassionati di simulazione automobilistica, RENNSPORT porta le cose a un livello superiore, riunendo giocatori console e PC in un'esperienza crossplay fluida e sofisticata. Combinando ultra-realismo, precisione tecnica e una forte attenzione agli eSport, il titolo stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli sport motoristici virtuali.

Check out the launch trailer for the game RENNSPORT

- https://www.youtube.com/watch?v=MS2OvJTdZlc -

RENNSPORT è una simulazione di guida di nuova generazione progettata per offrire un realismo visivo e tecnico senza precedenti. Grazie a un sistema di fotogrammetria avanzato e a modelli di veicoli sviluppati in collaborazione con i produttori ufficiali, ogni auto, tracciato e dettaglio visivo riflette fedelmente la realtà del motorsport.

Progettato come una piattaforma cross-play unificata, i giocatori possono incontrarsi su console e PC sugli stessi tracciati, con progressi sincronizzati tra le piattaforme. Questo approccio incentrato sulla community rafforza il legame tra gli appassionati, sia che giochino su un grande schermo in salotto o al volante di un PC.

Un'app mobile completa l'esperienza, consentendo agli utenti di gestire i propri profili, monitorare le proprie statistiche, organizzare eventi e visualizzare le classifiche in tempo reale. L'universo di RENNSPORT si estende quindi oltre il gioco, creando un ecosistema realmente connesso attorno alla simulazione automobilistica.

RENNSPORT è disponibile su PlayStation5, Xbox e PC.