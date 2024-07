Paramount+ arriva sulle console PlayStation5

Paramount+, il servizio SVOD di Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA),annuncia il lancio della propria app sulle console PlayStation 5.

Gli utenti italiani di PlayStation 5 possono scaricare l'app Paramount+ e abbonarsi per accedere al vasto catalogo della piattaforma streaming. Tra questi, la nuova serie in otto episodiA GENTLEMAN IN MOSCOW, la serie original EVIL, amata dai fan e acclamata dalla critica, e il film originalLITTLE WING. Inoltre, cresce l’attesa per l’approdo in piattaforma di nuove entusiasmanti serie originali tra cui il thriller di spionaggio politicoTHE AGENCY con Michael Fassbender e Richard Gere, mentre all'orizzonte arrivaDEXTER®: ORIGINAL SIN, con Christian Slater, Patrick Dempsey e Patrick Gibson ma ancheLANDMAN, un avvincente dramma co-creato da Taylor Sheridan, con un cast stellare che comprende Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm e Michael Peña. A questi si aggiungono i contenuti della library di Paramount che comprendonoi grandi successi della CBS come CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION e NCIS, SPONGEBOB SQUAREPANTS di Nickelodeon e SOUTH PARK di Comedy Central.

Non solo Italia, anche gli utenti francesi e tedeschi di PlayStation 5 potranno fruire dell’immenso portfolio di Paramount+ direttamente dalla propria console.

