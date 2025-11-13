ARC Raiders: primo aggiornamento: “North Line”

IL TRENO DELLA NORTH LINE È ARRIVATO, PREPARATI PER L'ESTRAZIONE: I PREDATORI SI AVVICINANO A STELLA MONTIS NEL PRIMO IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DI ARC RAIDERS

Embark Studios espande la Rust Belt con una nuova mappa, un evento di sblocco per la community e nuovi ARC, oggetti e missioni – Gratuiti per tutti i giocatori

Embark Studios, uno studio di sviluppo guidato da una profonda curiosità e dall'ambizione di sfidare le convenzioni dello sviluppo videoludico, lancia il primo aggiornamento di contenuti di ARC Raiders, North Line, aprendo un nuovo, audace capitolo per i Raiders di tutto il mondo. L'aggiornamento sarà disponibile giovedì 13 novembre alle 10:30 CET, introducendo un evento per la community chiamato Breaking New Ground, che svelerà la nuova mappa Stella Montis e una serie di nuovi oggetti di gioco, ARC e aggiornamenti quality-of-life. ARC Raiders è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e NVIDIA GeForce NOW. L'aggiornamento North Line è gratuito per tutti i giocatori e segue un ottimo debutto del gioco, che ha recentemente superato i 700.000 giocatori simultanei.Scopri Stella MontisLa frontiera si espande a nord. La nuova mappa Stella Montis invita i Raiders a esplorare strutture abbandonate che rimangono stranamente incontaminate rispetto ai relitti della Rust Belt. Fredde, sterili e immerse nel mistero, queste rovine lasciano intravedere ciò che l'umanità si è lasciata alle spalle nella sua corsa verso le stelle, sfidando i giocatori a scoprire la verità sepolta al loro interno. I Raiders che completeranno le sfide recupereranno risorse rare, nuovi oggetti di gioco e potenziali progetti di armi nascosti tra le rovine, rivelando il passo successivo nella lotta per riconquistare la superficie.Per accedere a Stella Montis è necessario prima guadagnarsi l'accesso: i tunnel che conducono alla nuova regione saranno aperti solo quando la comunità globale avrà completato Breaking New Ground. Uniti per l’evento Community North Line introduce il primo evento globale della community di ARC Raiders, Breaking New Ground, che inizierà il 13 novembre alle 10:30 CET. I Raiders che hanno combattuto almeno un paio di round possono unire le forze per aiutare Speranza a ricostruire i tunnel che collegano a Stella Montis.Man mano che i giocatori contribuiscono con risorse all'iniziativa, guadagneranno Meriti, una nuova valuta evento che alimenta la fase successiva dell'evento community. La data di uscita di Stella Montis sarà determinata dai progressi della community, svelando la prossima frontiera e innescando la Fase II “Staking Our Claim”, un nuovo percorso di progressione con ricompense da guadagnare e sfide da completare.Questo nuovo percorso sarà disponibile per un periodo limitato, fino a dicembre.L'aggiornamento introduce anche due nuovi nemici ARC, ognuno dei quali porta con sé sfide distinte. La Matriarca, un imponente ARC che, al confronto, fa sembrare la Regina amichevole, appare in specifiche condizioni della mappa e sarà disponibile dall'inizio di Breaking New Ground. Lo Shredder è un'esclusiva di Stella Montis e apparirà solo all'apertura della nuova regione, costringendo i Raiders a rimanere vigili negli scontri ravvicinati. Oltre a queste minacce, i giocatori avranno accesso all’ Aphelion Rifle, a un set di nuove Mine e a nuove Serie di Missioni a tema Stella Montis. Contenuti di North Line

Nuova mappa: Stella Montis

Evento community: Breaking New Ground Inizio 13 novembre ore 10.30 CET Evento comunitario multifase che porterà allo sblocco di Stella Montis



Nuovi ARC: La Matriarca Lo Shredder



Nuova arma e oggetti di gioco: Aphelion Rifle Trailblazer Grenade Seeker Grenade Pulse Mine, Deadline Mine, Gas Mine

Nuova missione Stella Montis

Guardando avantiNorth Line è solo l'inizio della roadmap post-lancio di ARC Raiders. Il prossimo aggiornamento, Cold Snap, arriverà a dicembre e introdurrà l'evento Flickering Flames, la nuova condizione con neve della mappa, l'attesissimo reset di Expedition Project Raider e molto altro.Rimanete sintonizzati sui canali ufficiali di Embark Studios per i dettagli.ARC Raiders è ora disponibile su PC via Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, e su cloud streaming attraverso Nvidia GeForce NOW.

