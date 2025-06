ARC RAIDERS IN ARRIVO

ARC Raiders sarà pubblicato il 30 Ottobre 2025 su PC attraverso Steam e Epic Games Store, su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e via cloud streaming su NVIDIA GeForce Now. La data è stata rivelata sul palco del Summer Game Fest di oggi allo YouTube Theater di Los Angeles, con un nuovo trailer che potete vedere qui:

https://youtu.be/sfufcWOh2LE

ARC Raiders è un extraction adventure multiplayer che permette ai giocatori di tracciare il proprio percorso e scrivere la propria storia in un ampio sandbox PvPvE. Il mese scorso, centinaia di migliaia di giocatori si sono uniti al Tech Test 2 di ARC Raiders su PC e console, provando un primo assaggio dei combattimenti in superficie ad alto rischio, del profondo crafting e della progressione sotterranea.

“Il tech test è stata la migliore prova che potessimo fare in vista di quella che si preannuncia come una grande uscita in autunno. È chiaro che i giocatori riconoscono la passione, lo sforzo e la maestria che sono stati riversati nella realizzazione di ARC Raiders", ha dichiarato Aleksander Grøndal, Produttore Esecutivo del gioco "Il test ha anche messo in luce gli aspetti concreti che stiamo affrontando in quest'ultima fase di sviluppo. Ci sono bug da eliminare, così come miglioramenti generali per quanto riguarda le prestazioni. Stiamo anche perfezionando il bilanciamento del gioco e l'economia dei giocatori, e lavoreremo per migliorare ulteriormente l'esperienza di ingresso per i giocatori che si avvicinano a questo genere. Al momento dell'uscita il gioco sarà ulteriormente ampliato con più luoghi da esplorare, più avventure da intraprendere e più cose per i giocatori da raggiungere e scoprire".

In ARC Raiders i giocatori assumono il ruolo di Raider, pistoleri in fuga che si muovono in un mondo in rovina pieno di macchine ARC letali, Raider rivali e la minaccia sempre presente di un'imboscata. Grazie a combattimenti ad alta tensione e a un mondo vasto e pieno di mistero e opportunità, i giocatori rovistano la letale superficie per costruire la loro casa nel quartiere sotterraneo di Speranza.

Con la possibilità di giocare in solitaria e in squadra, dove fino a tre giocatori possono unire le loro forze, ogni partita diventa una scommessa tra ciò che si rischia e ciò che si può guadagnare.

