Soundcore AeroClip: la recensione completa degli auricolari open-ear leggeri e flessibili

Angelo Caputo | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Soundcore AeroClip arrivano in Europa come una proposta open-ear pensata per chi cerca comodità, stabilità e un ascolto naturale durante sport e vita quotidiana. La struttura clip-on rappresenta l’elemento più distintivo, perché consente di ascoltare musica e restare consapevoli dell’ambiente circostante senza inserire nulla nel condotto uditivo.

La costruzione combina un sottile filo in titanio con uno strato esterno simile alla gomma, una soluzione che crea un supporto leggero e flessibile. Con meno di 6 grammi per auricolare, gli AeroClip risultano facili da indossare e non generano pressione sul padiglione. La certificazione IPX4 li rende adatti a pioggia leggera e sudore, dettaglio utile per chi corre o si allena all’aperto.

Il sistema open-ear sfrutta un anello adattivo capace di resistere a oltre 20.000 piegature, mantenendo stabilità anche durante movimenti rapidi. Nella confezione sono incluse clip aggiuntive di varie dimensioni per migliorare la personalizzazione della vestibilità.

La qualità sonora si affida a driver da 12 mm con tecnologia di “virtual bass”. Le frequenze basse risultano più presenti rispetto ad altri modelli open-ear, offrendo un suono complessivamente più pieno senza perdere nitidezza nelle voci. Il supporto al codec LDAC migliora ulteriormente la resa quando abbinato a smartphone Android compatibili.

Durante le chiamate, i quattro microfoni con AI integrata gestiscono la voce con chiarezza, aiutati da reti anti-vento utili in ambienti rumorosi. Le gesture touch sulla clip permettono di controllare riproduzione e chiamate senza ricorrere allo smartphone.

L’autonomia raggiunge circa 8 ore di utilizzo continuo, mentre la custodia porta il totale a 32 ore. La ricarica tramite porta USB-C garantisce tempi brevi e maggiore praticità.

I Soundcore AeroClip vengono proposti nelle varianti Midnight, Champagne Mist e Rosy Brown al prezzo di 129,99 euro qui Amazon.

