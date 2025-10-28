Soundcore porta a Milano un pop-up immersivo: open-ear e traduzione IA in tempo reale

Nel CityLife Shopping District, dal 24 al 26 ottobre, Soundcore (Anker Innovations) ha allestito un pop-up esperienziale dedicato all’ascolto open-ear e alla traduzione simultanea basata su intelligenza artificiale, con prove pratiche e demo guidate per il pubblico.

Il format ha puntato sulla più recente linea di auricolari open-ear, una tipologia pensata per ascoltare musica e contenuti restando consapevoli dell’ambiente. Dopo le novità presentate all’IFA, il pop-up milanese ha mostrato come le soluzioni audio del brand si integrino nella vita quotidiana — lavoro, allenamento, commuting e viaggio.

AeroFit 2: comfort smart e traduzione integrata Gancio auricolare rotante nascosto, design ergonomico e finitura in silicone ultra-morbido per una vestibilità stabile e senza pressione.

Driver personalizzati ovali 20 × 11,5 mm con tecnologia BassTurbo: bassi più profondi, medi chiari e alti vividi.

Connettività Bluetooth 5.4 con supporto LDAC per streaming Hi-Res stabile.

Traduzione basata su IA fino a 100 lingue, per conversazioni fluide tra idiomi diversi (demo in francese, inglese, spagnolo, rumeno e giapponese).

AeroClip: design ad “orecchino” e resistenza a lungo termine Struttura ad anello aperto in filo di titanio da 0,5 mm e TPU morbido per adattarsi a forme e dimensioni diverse dell’orecchio.

Distribuzione uniforme della pressione e comfort prolungato; testate per oltre 20.000 piegature.

Camera acustica compatta e design curvato per ridurre la pressione; basso virtuale e miglioramento audio via IA per voce chiara anche all’aperto.

Le esperienze in stand Prove della traduzione simultanea IA per interazioni multilingue in tempo reale.

Test di stabilità in attività ad alta intensità, come il ciclismo, per verificare la tenuta degli auricolari.

