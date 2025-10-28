Soundcore porta a Milano un pop-up immersivo: open-ear e traduzione IA in tempo reale
Nel CityLife Shopping District, dal 24 al 26 ottobre, Soundcore (Anker Innovations) ha allestito un pop-up esperienziale dedicato all’ascolto open-ear e alla traduzione simultanea basata su intelligenza artificiale, con prove pratiche e demo guidate per il pubblico.
Il format ha puntato sulla più recente linea di auricolari open-ear, una tipologia pensata per ascoltare musica e contenuti restando consapevoli dell’ambiente. Dopo le novità presentate all’IFA, il pop-up milanese ha mostrato come le soluzioni audio del brand si integrino nella vita quotidiana — lavoro, allenamento, commuting e viaggio.
AeroFit 2: comfort smart e traduzione integrata
- Gancio auricolare rotante nascosto, design ergonomico e finitura in silicone ultra-morbido per una vestibilità stabile e senza pressione.
- Driver personalizzati ovali 20 × 11,5 mm con tecnologia BassTurbo: bassi più profondi, medi chiari e alti vividi.
- Connettività Bluetooth 5.4 con supporto LDAC per streaming Hi-Res stabile.
- Traduzione basata su IA fino a 100 lingue, per conversazioni fluide tra idiomi diversi (demo in francese, inglese, spagnolo, rumeno e giapponese).
AeroClip: design ad “orecchino” e resistenza a lungo termine
- Struttura ad anello aperto in filo di titanio da 0,5 mm e TPU morbido per adattarsi a forme e dimensioni diverse dell’orecchio.
- Distribuzione uniforme della pressione e comfort prolungato; testate per oltre 20.000 piegature.
- Camera acustica compatta e design curvato per ridurre la pressione; basso virtuale e miglioramento audio via IA per voce chiara anche all’aperto.
Le esperienze in stand
- Prove della traduzione simultanea IA per interazioni multilingue in tempo reale.
- Test di stabilità in attività ad alta intensità, come il ciclismo, per verificare la tenuta degli auricolari.
Leggi anche Recensione Soundcore Boom 3i di Anker: lo speaker Bluetooth impermeabile con bassi potenti e funzioni smart per l'estate