Simone Cicalone aggredito alla metro Ottaviano: l'influencer racconta l'assalto di dieci ragazzi

Simone Cicalone, noto influencer e youtuber romano, è stato aggredito nella serata di martedì alla stazione della metro Ottaviano. Il creator, conosciuto per i suoi video dedicati al mondo delle arti marziali e della strada, ha raccontato l’episodio attraverso una serie di storie su Instagram, spiegando di essere stato circondato e colpito da un gruppo di dieci persone.

Secondo quanto riferito da Cicalone, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un acceso scambio di battute con alcuni ragazzi presenti nei pressi della stazione. «Erano in dieci contro uno», ha raccontato, precisando di essere riuscito a difendersi e a evitare conseguenze più gravi grazie alla prontezza di riflessi e all’intervento di alcuni passanti.

L’influencer ha spiegato che l’attacco non sarebbe stato premeditato, ma dettato da un momento di tensione degenerato in violenza. «Non è stato un regolamento di conti», ha detto, «ma un’aggressione improvvisa». Cicalone ha poi ringraziato i follower per la solidarietà e ha assicurato di stare bene, pur ammettendo lo shock per l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno raccolto la testimonianza del 39enne e avviato le indagini per identificare gli aggressori. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della metro e delle vie limitrofe potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire la dinamica dei fatti e riconoscere i responsabili.

Simone Cicalone, seguito da centinaia di migliaia di utenti sui social, è noto per i suoi contenuti dedicati a sport da combattimento, autodifesa e tematiche sociali. L’episodio ha subito attirato l’attenzione del web, con numerosi messaggi di vicinanza e richieste di maggiore sicurezza nelle stazioni della metropolitana della capitale.