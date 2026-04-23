Bambino aggredito a scuola da studenti più grandi, sei ragazzi indagati a Torino

Un bambino delle elementari è stato picchiato e minacciato da alcuni studenti più grandi a scuola dopo episodi ripetuti durante l’intervallo. I fatti sarebbero iniziati a settembre 2025 e scoperti dopo il racconto ai genitori.

Un alunno delle elementari sarebbe stato vittima di aggressioni ripetute all’interno del suo istituto scolastico. L’episodio è al centro di un’indagine aperta dalla Procura dei Minori di Torino, che ha individuato sei adolescenti, iscritti al liceo francese internazionale Jean Giono, come presunti responsabili.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bambino veniva preso di mira soprattutto durante la pausa tra le lezioni. In più occasioni sarebbe stato trascinato nei bagni della scuola, dove avrebbe subito percosse con calci e pugni. In almeno un caso, i ragazzi avrebbero mostrato un coltellino per intimidirlo.

Le violenze, che si sarebbero protratte nel tempo a partire dall’inizio dell’anno scolastico, avrebbero inciso profondamente sullo stato emotivo del minore, che avrebbe sviluppato una condizione costante di paura e agitazione.

L’inchiesta è partita dopo la denuncia presentata dai genitori, ai quali il bambino ha raccontato quanto stava vivendo. La Procura ha disposto il sequestro dei telefoni dei sei studenti coinvolti, ora indagati per atti persecutori e lesioni aggravate, con l’obiettivo di analizzare messaggi e contenuti digitali utili a chiarire la dinamica dei fatti.