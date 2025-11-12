Il Papa e Laura Pausini: un incontro tra musica e spiritualità

Il Papa Leone ha ricevuto oggi, mercoledì 12 novembre, la cantante Laura Pausini in un incontro carico di emozione e cordialità. “Già da Sanremo ero un suo fan”, ha confidato il Pontefice, suscitando il sorriso della celebre artista romagnola.

“Mi sembra di essere super benedetta”, ha risposto Pausini, secondo quanto riportato dai media vaticani. La cantante ha voluto omaggiare il Papa con un dono speciale: un brano inedito della sua interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. “Spero che le piaccia!”, ha aggiunto, consegnando il dono al Pontefice.

Leggi anche Laura Pausini shock: Dopo 40 milioni di copie vendute sono rimasta senza nulla

Durante l’incontro, Papa Leone ha ricordato che il prossimo anno sarà dedicato a un Anno Giubilare in onore di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. “Quindi l’ho scelto apposta”, ha spiegato Pausini, riferendosi al significato del brano. “Veramente provvidenziale”, ha commentato il Papa, sottolineando la coincidenza tra fede e musica in un momento di intensa condivisione spirituale.