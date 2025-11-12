realme presenta GT 8 Pro: Snapdragon 8 Gen 5 e la nuova realme UI 7.0

Design Light Glass e un’esperienza rivoluzionaria grazie all’integrazione dell’AI

ealme annuncia oggi il debutto di GT 8 Pro in Italia, tra i primi smartphone dotato del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Con questo lancio, realme conferma il proprio ruolo da protagonista nell’adozione delle tecnologie più avanzate: dopo l’introduzione dello Snapdragon 8 Elite con il GT 7 Pro, il nuovo GT 8 Pro rinnova l’impegno dell’azienda nell’offrire performance di ultima generazione e innovazione concreta agli utenti italiani e globali.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 è attualmente la piattaforma mobile più potente mai realizzata dall’azienda, costruita sul sofisticato processo produttivo TSMC N3P a 3nm. Dotata di una nuova architettura octa-core (2+6) e una frequenza di clock che raggiunge i 4,6 GHz, garantisce un’eccellente combinazione di potenza pura ed efficienza energetica. Grazie all’ottimizzazione software effettuata da realme, questa piattaforma alza ulteriormente l’asticella in termini di velocità, reattività e prestazioni gaming, offrendo un’esperienza fluida e senza compromessi.

Il GT 8 Pro integra anche il chip proprietario Hyper Vision+ AI di realme e il nuovo motore di ottimizzazione GT BOOST 3.0. Queste due tecnologie lavorano insieme per offrire un’esperienza estremamente fluida e stabile, anche durante le sessioni di gioco più impegnative. Il dispositivo è capace di far girare in contemporanea due titoli pesanti come PUBG e Genshin Impact mantenendo alti frame rate per un’intera ora, un nuovo punto di riferimento per il mobile gaming.

Il GT 8 Pro eccelle anche in autonomia e velocità di ricarica, con una potente batteria da 7000 mAh, affiancata dalla ricarica rapida Ultra Charge da 120W e da quella wireless da 50W. Il risultato è un utilizzo prolungato per tutta la giornata, con tempi di ricarica ridotti al minimo: il dispositivo ha raggiunto in test d'uso reali fino a 21,3 ore di riproduzione video su YouTube senza interruzioni.

L'ampio display con pannello 2K da 6,79 pollici con refresh rate a 144Hz, luminosità massima di 7000 nit (picco HDR su finestra al 2%) e 2000 nit per l’uso quotidiano offre colori accurati, fluidità e prestazioni HDR di livello, per un’esperienza visiva immersiva perfetta sia per il gioco che per i contenuti multimediali. Il GT 8 Pro è inoltre equipaggiato con potenti altoparlanti capaci di offrire un suono nitido e avvolgente, ideale per giochi, video e musica. A completare l’esperienza immersiva, l’Ultra Haptic Motor restituisce un feedback aptico preciso e reattivo, rendendo ogni interazione più coinvolgente.

Per mantenere elevate le prestazioni anche sotto sforzo, lo smartphone integra un sistema di raffreddamento a vapore di ampia superficie (7000 mm²), progettato per dissipare efficacemente il calore durante lunghe sessioni di gaming o riprese video in 4K, assicurando stabilità e fluidità in ogni situazione.

Con il debutto del GT 8 Pro, realme presenta inoltre la nuova realme UI 7.0: un’interfaccia evoluta basata su Android 16, pensata per offrire un’esperienza ancora più fluida, personalizzata e intelligente. Caratterizzata da un design rinnovato e funzionalità avanzate potenziate dall’intelligenza artificiale, questa versione segna un salto di qualità per l’ecosistema software realme, rendendo ogni interazione più reattiva, intuitiva e connessa alle esigenze dell’utente.

Design in vetro leggero

realme UI 7.0 introduce il nuovo Light Glass Design, ispirato alle texture del vetro, che conferisce all’interfaccia profondità, trasparenza e fluidità. Le Ice Cube Icons evolvono in simboli più vividi e cristallini, mentre il Misty Glass Control Center utilizza uno sfondo satinato per un aspetto traslucido. Infine, la Breathing Dock ridisegna la barra inferiore per migliorare l’ordine e la leggibilità.

Per chi ama la personalizzazione, il nuovo Flux Theme 2.0 introduce testi più grandi, Always-On Display panoramici, supporto a Live Photos e sfondi video con effetto Dynamic Depth of Field basato su AI, in grado di mettere a fuoco dinamicamente il soggetto principale. Gli utenti possono inoltre modificare le animazioni del sensore d’impronta, ridimensionare e cambiare colore alle icone interattive del Flux Desktop e scegliere tra nuovi widget e stili per la schermata di blocco.

Il risultato è un’interfaccia immersiva e altamente personalizzabile che unisce stile premium e facilità d’uso.

L’AI al servizio dell’utente: l'intelligenza che anticipa ogni esigenza

Le funzionalità di intelligenza artificiale sono al centro di realme UI 7.0 con un assistente silenzioso, capace di semplificare le attività quotidiane e supportare la creatività.

La nuova funzione AI Notify Brief raccoglie tutte le notifiche non urgenti e le sintetizza in un breve riepilogo personalizzato, che viene mostrato agli utenti in momenti strategici della giornata.

Per la fotografia, AI Framing Master guida intelligentemente la disposizione degli elementi, identificando automaticamente l’ inquadratura migliore e spiegando i criteri di organizzazione visiva, aiutando così a ottenere scatti di qualità professionale con facilità.

realme UI 7.0 introduce inoltre la compatibilità con l’ecosistema Apple grazie a iPhone e Apple Watch Connect, che permette di ricevere chiamate e messaggi direttamente sui dispositivi realme e sincronizzare i dati sulla salute dall’Apple Watch.

Completa l’esperienza AI Gaming Coach, che apprende i comportamenti dell’utente offrendo ottimizzazioni in tempo reale e consigli personalizzati per il gaming, garantendo sessioni di gioco più fluide e coinvolgenti.

Esperienza fluida: prestazioni rapide ed ecosistema connesso

A livello di sistema, realme UI 7.0 introduce ottimizzazioni più approfondite per garantire prestazioni più rapide e stabili. La Multi-task Sidebar offre un accesso rapido a strumenti e app principali senza interrompere le attività in corso. Al contempo, il Flux Engine migliora la reattività complessiva del 15%, le prestazioni quotidiane del 22% e la fluidità delle app del 29% anche durante multitasking intensi.

Grazie alle Seamless Animations, ogni transizione e gesto risulta naturale e fluido, con dettagli sempre nitidi. Questi miglioramenti creano un ecosistema connesso in cui i dispositivi realme collaborano in modo semplice ed istantaneo che si tratti di lavoro, gaming o vita quotidiana.

realme mantiene il suo impegno a creare tecnologie che offrano agli utenti, in particolare ai più giovani, dispositivi alla moda, potenti e progettati con intelligenza per aiutarli a esprimere la propria identità. realme UI 7.0, sarà preinstallata su realme GT 8 Pro, mentre per altri dispositivi realme, tra cui il GT 7 Pro, sarà disponibile come aggiornamento di sistema a partire da novembre.

realme GT 8 Pro, uno dei primi smartphone in Italia con Snapdragon 8 Elite Gen 5, rappresenta innovazione e velocità nel design, offrendo prestazioni eccezionali e un’esperienza flagship premium senza compromessi. Il lancio è previsto per il 2 dicembre a Milano.