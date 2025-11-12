Caso Garlasco, nuova svolta: l'avvocato Lovati convocato dalla Procura di Brescia
L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto un invito a comparire dalla Procura di Brescia nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. A rivelarlo in esclusiva è il programma “Chi l’ha visto?”.
Secondo quanto emerso, Lovati è stato convocato come persona informata sui fatti e non risulta essere indagato. L’invito rientra negli approfondimenti condotti dai magistrati bresciani per chiarire alcuni aspetti dell’indagine che coinvolge l’ex magistrato pavese.
Leggi anche Caso Garlasco: nuove analisi confermano impronte solo di Chiara Poggi
“Domani alle 16 – ha dichiarato il portavoce del legale, Alfredo Scaccia – Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza l’assistenza di un difensore, poiché non ne sussistono i presupposti. Fornirà le stesse informazioni già rese pubblicamente alla stampa”.
La convocazione segna un nuovo capitolo nel complesso caso Garlasco, riaccendendo l’attenzione su una vicenda giudiziaria che continua a riservare sviluppi e approfondimenti da parte delle autorità competenti.