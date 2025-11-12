La beta di Midnight è ora disponibile

La nuova fase del viaggio verso il lancio di World of Warcraft Midnight è ufficialmente iniziata: la beta è ora disponibile nel client del test.

Come già comunicato nel blog dell'annuncio , questa fase di test invita ancora più giocatori e giocatrici a provare le funzioni più importanti, vari sistemi, le missioni e tanto altro. Gli invitati saranno coloro che hanno preacquistato la Epic Edition e che si sono iscritti dal sito web di Midnight . Inoltre, i giocatori e le giocatrici che acquistano o effettuano l'aggiornamento alla Epic Edition di Midnight durante il periodo della beta ottengono anche l'accesso immediato a questa fase di testing.

Durante fase iniziale della beta, giocatori e giocatrici potranno provare varie novità, tra cui le campagne di missioni per progredire di livello, l'esplorazione delle nuove basi dei personaggi nei Boschi di Cantoeterno e a Lunargenta, il sistema Preda, la nuova Razza Alleata degli Haranir e tanto altro. Nelle ultime fasi della beta sarà anche possibile testare i boss delle incursioni per poi dare il proprio feedback sulle nuove meccaniche di gioco nei combattimenti e negli scontri sviluppate dal team di WoW.