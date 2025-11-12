Palermo, 24enne tenta di dare fuoco alla ex: arrestato in un casolare a Ficarazzi

Momenti di terrore a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine e affetto da disturbi psichici, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’intervento tempestivo dei militari ha evitato una possibile tragedia.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso ragazzo, che ha chiamato il numero di emergenza 112 dichiarando in preda al delirio di trovarsi in un casolare abbandonato, di aver accoltellato la ex fidanzata e di volerle dare fuoco. I carabinieri si sono immediatamente precipitati sul posto, trovando la donna in stato di forte choc.

Leggi anche Gaetano Maranzano: chi è il 28enne accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo

La vittima ha raccontato di essere stata aggredita poco prima: l’ex compagno l’aveva afferrata per la gola e minacciata con un coltello. Quando i militari sono arrivati, l’uomo aveva già iniziato ad appiccare il fuoco ad alcune sterpaglie all’interno del casolare, continuando a minacciare la donna anche davanti agli agenti.

Il 24enne è stato bloccato e arrestato. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto due coltelli — uno a serramanico con lama di 12 centimetri e un altro da cucina di 9 centimetri — oltre a un accendino, usato per tentare di incendiare la zona.

Agli investigatori, la donna ha riferito di aver vissuto mesi di terrore, subendo continue persecuzioni, pedinamenti e centinaia di messaggi minatori che l’hanno costretta a vivere in uno stato di costante ansia. L’arresto del giovane è stato convalidato e il gip di Termini Imerese ha disposto la custodia cautelare in carcere.