Tiktoker Camilla De Pandis nella bufera: finge una disabilità agli Universal Studios per saltare la fila

Una nuova polemica travolge Camilla De Pandis, la popolare tiktoker milanese con oltre 1,5 milioni di follower. La ventenne è finita al centro delle critiche dopo aver pubblicato un video in cui si vantava di aver utilizzato un pass disabilità falso per evitare le code al parco divertimenti Universal Studios in Florida.

Nel vlog, girato durante una vacanza negli Stati Uniti tra Miami e Orlando, Camilla mostrava con tono ironico e compiaciuto il “trucco” che le avrebbe permesso di accedere più velocemente alle attrazioni. Il filmato, pensato come contenuto leggero, ha invece provocato un’ondata di indignazione sui social, dove molti utenti l’hanno accusata di mancanza di rispetto verso le persone con disabilità.

Di fronte alle reazioni negative, la tiktoker ha deciso di intervenire pubblicamente, ammettendo l’errore e chiedendo scusa: “Abbiamo sbagliato a fare il pass per saltare la fila e lo ammetto, mi dispiace. Non volevamo prendere in giro nessuno con disabilità, è stato un gesto immaturo e me ne pento”. Camilla ha poi spiegato di aver rimosso le parti incriminate del video per evitare di “normalizzare una cosa sbagliata”.

Nel suo messaggio, la creator ha sottolineato di non aver mai avuto intenzione di offendere: “Sono la prima che nella vita ha avuto a che fare con persone con disabilità, non volevo mancare di rispetto a nessuno. Era solo legato al saltare la fila, non a prendere in giro qualcuno”.

Nonostante le scuse, il video ha riacceso il dibattito sui limiti della creazione di contenuti sui social e sulla responsabilità che gli influencer dovrebbero assumersi di fronte a un pubblico tanto vasto.