Achille Polonara torna a casa: la sorpresa di Bruno Barbieri commuove i fan

Achille Polonara è finalmente tornato a casa dopo aver affrontato un delicato trapianto di midollo osseo e dieci giorni di coma per combattere la leucemia mieloide che gli era stata diagnosticata lo scorso giugno. Il ritorno del campione azzurro è stato accolto da un gesto speciale, capace di emozionare tutti.

Ad attenderlo c’era infatti Bruno Barbieri, che ha voluto festeggiare il suo rientro con un pranzo di bentornato cucinando il suo piatto preferito: i tortellini alla panna. La sorpresa, organizzata da Nicolò De Devitiis, è stata mostrata nell’ultima puntata de Le Iene andata in onda martedì 11 novembre.

Il servizio televisivo ha documentato il ritorno a casa di Polonara, il commovente abbraccio con i suoi figli Achille Jr. e Vittoria e la forza straordinaria della moglie Erika Bufano, che lo ha sostenuto con coraggio durante l’intero percorso di cura.

La gioia del rientro è stata condivisa anche sui social: De Devitiis ha pubblicato un carosello di immagini su Instagram scrivendo: “Bentornato finalmente a casa Achillone!! A Le Iene il rientro definitivo a casa con due sorprese speciali”.

Polonara, che ha recentemente firmato con la Dinamo Sassari, ha così potuto riabbracciare i suoi cari e godersi un momento di serenità dopo mesi difficili, tra cure, speranze e grande determinazione.