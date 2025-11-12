Sanremo Giovani 2025, svelati i primi finalisti: Antonia, La Messa e CmqMartina conquistano la semifinale

I primi tre artisti che accedono alla fase successiva di Sanremo Giovani 2025 sono Antonia, La Messa e CmqMartina. Durante la prima puntata del talent show Rai dedicato alle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2026, trasmessa martedì 11 novembre su Rai2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago, i tre giovani talenti hanno convinto la giuria con le loro esibizioni.

Antonia si è imposta con il brano “Luoghi perduti”, La Messa con “Maria” e CmqMartina con “Radio Erotika”. Le loro performance hanno conquistato la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il percorso verso il palco dell’Ariston proseguirà con altri tre appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre. Solo al termine di queste selezioni verranno annunciati i 12 semifinalisti che si contenderanno l’accesso alla semifinale del 9 dicembre.

La puntata finale del 14 dicembre su Rai1 vedrà in gara soltanto sei concorrenti, che si sfideranno per conquistare i due posti disponibili tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A loro si aggiungeranno i due artisti provenienti da Area Sanremo, completando così la rosa dei quattro finalisti che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio.