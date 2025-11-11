Scomparso a 70 anni Sugar Ray Richardson, ex simbolo della Virtus Bologna

È morto a 70 anni Sugar Ray Richardson, ex stella della Virtus Bologna e protagonista del basket internazionale tra anni ’80 e ’90. A riportarlo è ESPN, precisando che l’ex giocatore era affetto da un tumore alla prostata.

Arrivato in Italia dopo l’esperienza oltreoceano, Richardson lasciò un segno profondo nella storia della Virtus. Con la canotta bianconera conquistò una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia, diventando uno dei giocatori più amati dal pubblico per talento, visione di gioco e carisma.

Prima dell’avventura europea, Richardson aveva militato in Nba per otto stagioni, vestendo le maglie di New York Knicks, Golden State Warriors e New Jersey Nets. Per tre volte fu il miglior giocatore della lega per palle rubate, confermandosi tra le guardie più esplosive e imprevedibili del suo tempo.

La sua carriera negli Stati Uniti si interruppe nel 1986 dopo la terza violazione legata all’uso di sostanze vietate. Richardson riconobbe pubblicamente i propri problemi di dipendenza, episodio che segnò la conclusione del suo percorso in Nba, prima del rilancio sportivo e umano vissuto in Italia.