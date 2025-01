Bologna, scomparso 18enne Erik Tomasini: l'appello disperato della famiglia

Ore di grande apprensione a Bologna per Erik Tomasini, 18 anni, scomparso dalla mattina di sabato 25 gennaio. La sorella ha lanciato un appello tramite i social, evidenziando che il ragazzo soffre di problemi psicologici e si trova senza documenti di identità né telefono cellulare.

Erik è stato visto per l'ultima volta dopo essere stato rilasciato dalla Questura di piazza Maggiore, intorno alle 7 del mattino. Al momento della scomparsa, indossava una maglia verde a maniche lunghe, pantaloni marrone chiaro e scarpe nere.

Il giovane risiede nella zona della Bolognina, un'area che potrebbe aver raggiunto successivamente. Nonostante alcune segnalazioni ricevute, nessuna ha finora portato a risultati concreti. La famiglia ha sporto denuncia alle autorità e invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine.

Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dettagli sulla Partita del 15 Gennaio 2025 - Oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, l'Inter affronta il Bologna nel recupero della 19ª giornata di Serie A. Il match si terrà allo stadio San Siro di Milano con inizio alle 20:45. Questa sfida è cruciale per l'Inter, che cerca di mantenere il passo del Napoli capolista, attualmente a 47 punti, con un vantaggio di 4 punti sui nerazzurri.

Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove seguirla in diretta tv e streaming - Oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Renato Dall'Ara ospiterà la sfida tra Bologna e Roma, valida per la 20ª giornata della Serie A. Il Bologna, attualmente al 7° posto con 28 punti, cerca di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Verona.

Bologna, Castel Maggiore: giovane di 25 anni perde la vita in un incidente stradale - Il nuovo anno si apre con tragiche notizie sulle strade del Bolognese. Nella serata del 9 gennaio, a Castel Maggiore, un gravissimo incidente stradale ha portato alla morte di un ragazzo di 25 anni. Il giovane, alla guida della propria auto, si è schiantato contro un terrapieno in via Lirone per cause ancora da accertare.