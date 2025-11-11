FantaSanremo 2026, il TotoFestival accende l'attesa: gioco, pronostici e tributo a Baudo e Vessicchio

Il FantaSanremo si prepara a tornare protagonista anche nell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, inaugurando ufficialmente il TotoFestival, il gioco dedicato ai pronostici sul cast che Carlo Conti sarà presto chiamato a svelare.

Secondo quanto emerge da indiscrezioni, la nuova edizione del gioco principale renderà omaggio a due figure simboliche della storia dell’Ariston: Pippo Baudo e il maestro Peppe Vessicchio, con bonus tematici e riferimenti legati ai loro momenti iconici sul palco.

Nel frattempo, l’attenzione è puntata sul TotoFestival, l’iniziativa che trasforma le voci sui possibili Big in gara in una sfida aperta tra appassionati. Il pubblico è invitato a calarsi nel ruolo di direttore artistico, formulando previsioni sui nomi che potrebbero esibirsi al Teatro Ariston.

Partecipare è gratuito e immediato: basta collegarsi al sito fantasanremo.com o all’app ufficiale, accedere alla sezione dedicata e compilare una scheda virtuale selezionando cinque artisti da una lista proposta. Per chi volesse puntare su un nome inedito, è disponibile un campo libero per l’inserimento manuale.

Il pronostico, una volta confermato, può essere scaricato e condiviso sui social menzionando l’account ufficiale @fantasanremo insieme agli artisti scelti. Se il gioco principale mette in palio la cosiddetta “Gloria Eterna”, il premio del TotoFestival è di carattere più leggero ma non meno desiderato: la soddisfazione di poter dire di aver previsto per primi il cast selezionato dalla direzione artistica.

In attesa dell’annuncio ufficiale di Conti, atteso tra il 23 e il 30 ottobre, la corsa al pronostico perfetto è già iniziata.