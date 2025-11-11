Pakistan, esplosione davanti a un tribunale a Islamabad: 12 vittime e oltre 20 feriti

Un attacco suicida si è verificato nelle scorse ore nei pressi di un tribunale distrettuale di Islamabad, provocando almeno 12 morti e 21 feriti. L’esplosione è avvenuta in un’auto parcheggiata all’esterno dell’edificio, secondo quanto riportato da Geo Tv e confermato da fonti della polizia locale.

Subito dopo la deflagrazione, la struttura giudiziaria è stata evacuata per motivi di sicurezza. Il vice ispettore generale della capitale, il commissario capo e una squadra forense sono giunti rapidamente sul posto per avviare i rilievi e coordinare le operazioni.

Le unità di soccorso e le forze dell’ordine hanno trasferito le vittime e i feriti negli ospedali più vicini, mentre l’area è stata isolata per consentire le indagini. Gli inquirenti hanno ritrovato sul luogo dell’esplosione la testa del presunto attentatore, elemento che ha permesso di confermare la natura suicida dell’attacco.

Fonti di sicurezza hanno inoltre indicato che l’azione violenta potrebbe essere stata compiuta da gruppi di militanti estremisti, ritenuti legati a reti terroristiche nell’area e supportati da attori esterni. Le verifiche sono in corso per accertare le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.