Sinner-Fritz oggi: orario, precedenti e dove vedere il match delle ATP Finals di Torino

Dopo l'esordio vincente contro Alex De Minaur (6-3, 6-4), Jannik Sinner torna in campo oggi, martedì 12 novembre 2024, per il secondo match del Gruppo Ilie Nastase alle ATP Finals di Torino. L'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, attuale numero 5 del ranking ATP, anch'egli vittorioso al debutto contro Daniil Medvedev (6-4, 6-3). Una vittoria in questo incontro potrebbe garantire a uno dei due tennisti l'accesso anticipato alle semifinali del prestigioso torneo di fine stagione.

Precedenti tra Sinner e Fritz

Sinner e Fritz si sono affrontati tre volte in carriera, con un bilancio favorevole all'italiano di 2-1. Tutti i precedenti si sono disputati sul cemento statunitense:

- Ottobre 2021: Indian Wells, ottavi di finale – Vittoria di Fritz in due set.

- Marzo 2023: Indian Wells, quarti di finale – Successo di Sinner in tre set.

- Settembre 2024: Finale degli US Open – Trionfo di Sinner, che ha conquistato il suo secondo titolo del Grande Slam.

Dettagli dell'incontro

- Data: Martedì 12 novembre 2024

- Orario: Non prima delle 20:30 (dopo il match di doppio tra Granollers/Zeballos e Koolhof/Mektic)

- Luogo: Pala Alpitour, Torino

Dove vedere Sinner-Fritz in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre, per gli abbonati, la partita sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), con possibilità di streaming su Sky Go e NOW.

Questo secondo incontro del girone rappresenta un passaggio cruciale per entrambi i giocatori. Una vittoria consentirebbe di avvicinarsi alla qualificazione per le semifinali delle ATP Finals, torneo che riunisce i migliori otto tennisti della stagione. Sinner, attuale numero 1 del mondo, punta a confermare il suo eccellente stato di forma, mentre Fritz mira a consolidare la sua posizione tra l'élite del tennis mondiale.

Programma della giornata alle ATP Finals

Oltre al match tra Sinner e Fritz, la giornata prevede:

- Ore 11:30: Max Purcell/Jordan Thompson vs. Harri Heliovaara/Henry Patten

- Non prima delle 14:00: Daniil Medvedev vs. Alex De Minaur

- Non prima delle 18:00: Marcel Granollers/Horacio Zeballos vs. Wesley Koolhof/Nikola Mektic

- Non prima delle 20:30: Jannik Sinner vs. Taylor Fritz

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con copertura streaming su Sky Go e NOW.

Come seguire l'incontro

Per gli appassionati che desiderano seguire il match in diretta:

- In TV: Sintonizzarsi su Rai 2 per la diretta in chiaro o, per gli abbonati, su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

- In streaming: Accedere a RaiPlay per la diretta gratuita o, per gli abbonati, utilizzare le piattaforme Sky Go e NOW.

