Nuova serie TV ispirata a V per Vendetta in sviluppo per HBO

Una nuova serie TV basata sulla celebre graphic novel “V per Vendetta” è attualmente in lavorazione per HBO. A rivelarlo è Variety, che riporta come a guidare il progetto ci saranno James Gunn e Peter Safran, co-ceo dei DC Studios, nel ruolo di produttori esecutivi.

La sceneggiatura sarebbe stata affidata a Pete Jackson, già noto per il progetto “Somewhere Boy”, mentre la produzione sarà curata da Warner Bros. Television. Al momento né HBO né DC Studios hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Pubblicata per la prima volta nel 1982, la graphic novel di Alan Moore e David Lloyd è ambientata in una Gran Bretagna del futuro, segnata da un regime totalitario. Il racconto segue un misterioso anarchico conosciuto come V, che indossa la maschera di Guy Fawkes e si batte per rovesciare il governo, affiancato dalla giovane Evey Hammond.

La storia è già arrivata al cinema nel 2005 con il film diretto da James McTeigue, interpretato da Hugo Weaving e Natalie Portman, divenuto negli anni un cult grazie alle sue atmosfere e ai temi politici e sociali.