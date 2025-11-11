Elodie si commuove sul palco a Eboli e interrompe lo show per un problema alla voce

Durante il concerto al PalaSele di Eboli, Elodie ha dovuto fermarsi improvvisamente a causa di un evidente calo di voce. Un video circolato sui social mostra la cantante visibilmente emozionata mentre si rivolge al pubblico, cercando di spiegare quanto stesse accadendo.

«Devo dirvi una cosa», ha detto con la voce incrinata dalle lacrime. Elodie ha raccontato di aver avuto nel pomeriggio un abbassamento di voce che stava rendendo difficile continuare a cantare. «Sto facendo molta fatica, mi dispiace. Vi chiedo scusa», ha aggiunto, accolta da applausi e parole di sostegno provenienti dalla platea.

Nonostante il momento di difficoltà, l’artista ha chiesto al pubblico di accompagnarla e di sostenerla. «Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa», ha dichiarato, prima di riprendere il concerto con determinazione.