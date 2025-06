Marco Mengoni si commuove sul palco: dedica Luce alla madre scomparsa

Marco Mengoni ha emozionato il pubblico durante la prima tappa del suo tour a Lignano, dedicando il brano "Luce" alla madre Nadia, scomparsa lo scorso settembre a 65 anni dopo una lunga malattia. Il momento, catturato in un video diventato virale sul web, mostra l’artista visibilmente commosso mentre intona le parole della canzone con le lacrime agli occhi.

“Questa canzone l’ho dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce sempre e lo sarà per sempre. Grazie mamma, grazie”, ha detto Mengoni dal palco, senza riuscire a trattenere l’emozione davanti al pubblico.

Il brano "Luce" racconta con parole intense e cariche di significato il legame profondo con la madre: “Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l'anima”, recita un passaggio del testo che ha toccato il cuore dei fan presenti.

Dopo mesi di silenzio, Mengoni aveva scelto di raccontare per la prima volta il dolore per la perdita della madre in un’intervista a Vanity Fair: “I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. Non ne avevo ancora parlato fino a oggi, ho cercato di non farlo o di lasciare il compito alla musica”.

“Sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all'ultimo”, aveva aggiunto nell’intervista, rivelando il profondo amore e la dedizione verso la madre, rimasta sempre al suo fianco.