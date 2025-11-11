Disponibile la nuova Claw 7 AI+

La gamma di dispositivi handheld MSI si arricchisce con la disponibilità della nuova Claw 7 AI+

Arriva ufficialmente in Italia MSI Claw 7 AI+, l’ultimo nato della famiglia di dispositivi handheld con cui MSI offre il meglio della tecnologia per il gaming anche a quanti vogliono rinunciare al loro titolo preferito nemmeno in mobilità.

MSI Claw 7 AI+ unisce alle prestazioni elevate offerte dalla “sorella maggiore” MSI Claw 8 AI+ una portabilità superiore, grazie al display Full HD da 7" a 120Hz. Equipaggiato con processore Intel Core Ultra 7 e GPU Intel Arc, questo dispositivo offre performance straordinarie e un design ergonomico, con lunga durata della batteria e soluzioni di raffreddamento avanzato, per sessioni di gioco senza limiti. Con il supporto di una porta Thunderbolt 4 aggiuntiva, è ancora più semplice utilizzarlo anche per giocare comodamente dal divano, studiare alla scrivania oppure risolvere al volo un’emergenza di lavoro. MSI Claw 7 AI+ è disponibile a €899.

Il nuovo modello si affianca all’apprezzata MSI Claw 8 AI+, pensata per offrire prestazioni eccezionali e un'efficienza senza precedenti, grazie alla CPU Intel Core Ultra 7 di seconda generazione, a batterie più capienti e all’ottimizzazione del consumo energetico. Claw 8 AI+ presenta un design ergonomico ed elegante, che integra la tecnologia Cooler Boost HyperFlow per dissipare efficacemente il calore anche durante sessioni di gioco prolungate. Con le sue doppie porte Thunderbolt 4, Claw 8 AI+ offre il supporto I/O più completo, rendendolo un perfetto Mini PC con funzionalità Copilot+. Grazie all'esclusivo App Player, può integrare nella sua libreria sia titoli Windows che Android. MSI Claw 8 AI+ è disponibile, anche nelle varianti Polar Tempest Edition e Super Pack, a partire da €999.

La famiglia di dispositivi handheld MSI è completata da MSI Claw A1M, la versione del suo dispositivo per il gaming mobile pensata per chi vuole iniziare ad approcciare questa categoria di prodotti. MSI Claw A1M è una console da gaming con schermo FHD da 7” a 120Hz e copertura del 100% della gamma sRGB. Le prestazioni sono assicurate dai processori Intel Core Ultra 5 oppure Intel Core Ultra 7 e dalla grafica integrata Intel Arc, mentre l’elevata durata della batteria, il disco SSD da 512 GB PCIe Gen 4 e i 16 GB di RAM LPDDR5 a 6400 MHz la rendono una soluzione estremamente versatile. MSI Claw A1M è disponibile a partire da €399.