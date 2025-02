MSI Claw 8 AI+ disponibile da oggi

Arriva ufficialmente in Italia MSI Claw 8 AI+, il nuovo dispositivo pensato per offrire il meglio agli appassionati di videogiochi che non vogliono rinunciare al loro titolo preferito nemmeno in mobilità.

Dopo gli ottimi risultati dei pre-order, non solo in Italia ma in diversi Paesi europei, MSI Claw 8 AI+ è acquistabile da oggi su Amazon a 1099 euro, in bundle con un’esclusiva custodia protettiva realizzata da MSI per celebrare il lancio di questo nuovo prodotto.

MSI Claw 8 AI+ sfrutta la CPU Intel Core Ultra 7 di ultima generazione per offrire prestazioni eccezionali e un'efficienza senza precedenti, anche grazie a batterie più capienti e all’ottimizzazione del consumo energetico, Claw 8 AI+ presenta un design ergonomico ed elegante, mentre la tecnologia Cooler Boost HyperFlow dissipa efficacemente il calore anche durante sessioni di gioco prolungate.

Con le sue doppie porte Thunderbolt 4, Claw 8 AI+ offre il supporto I/O più completo, rendendolo un perfetto Mini PC con funzionalità Copilot+. Grazie all'esclusivo App Player, può integrare nella sua libreria sia titoli Windows che Android.