IMOU PRESENTE A FIERA SICUREZZA 2025

IMOU, brand internazionale specializzato in soluzioni smart per la sicurezza domestica e professionale, sarà protagonista a Fiera Sicurezza 2025 (19–22 novembre, Fiera Milano Rho), presentando in anteprima la nuova linea PoE, progettata specificamente per il mercato professionale degli installatori.

Si tratta di una gamma completa composta da telecamere, NVR e switch di rete, che segna l’ingresso del brand in una nuova fase strategica affiancando il prodotto consumer a quello professionale, con soluzioni affidabili, scalabili e perfettamente integrabili nei sistemi di sicurezza esistenti.

Una nuova generazione di sicurezza intelligente

La serie IMOU PoE nasce per garantire prestazioni elevate, semplicità d’uso e sicurezza di rete, con un’attenzione particolare alla continuità operativa e alla gestione centralizzata. Tutti i dispositivi sono basati su architettura PoE Plug & Play, che consente installazioni rapide e una gestione efficiente dell’alimentazione.

La linea include modelli ad ottica fissa, e singola e doppia ottica motorizzata e modelli turret, in grado di coprire ogni tipo di scenario installativo - da case, uffici, negozi e fabbriche

Tra le principali caratteristiche tecniche:

Risoluzione fino a 4K con sensori ad alta sensibilità;

con sensori ad alta sensibilità; Tecnologia AI integrata per il riconoscimento di persone, veicoli e oggetti;

per il riconoscimento di persone, veicoli e oggetti; Compressione H.265+ , che riduce del 50% la banda occupata e lo spazio di archiviazione;

, che riduce del 50% la banda occupata e lo spazio di archiviazione; NVR di nuova generazione da 10 e 18 canali con supporto e interfacce intuitive;

da 10 e 18 canali con supporto e interfacce intuitive; Switch PoE professionali ottimizzati per ambienti con alto traffico di rete e requisiti di sicurezza avanzata.

Esperienza immersiva in fiera

IMOU sarà presente presso il Padiglione 7, M21 N24, all’interno di un corner dedicato, dove i visitatori potranno provare i prodotti, assistere a demo live e ricevere consulenza personalizzata dal team tecnico e commerciale dell’azienda.

Durante la fiera saranno inoltre presentati nuovi strumenti di configurazione remota e servizi Cloud per il monitoraggio e la gestione multi-sito, pensati per installatori e system integrator che desiderano offrire soluzioni di sicurezza connesse e a prova di futuro.

Una visione chiara: semplificare la sicurezza professionale

“La sicurezza non è un optional né un mero articolo tecnico: è la condizione che consente a realtà professionali, pubbliche e private, di operare con tranquillità e fiducia”, dichiara Andrea Battaglia, Sales Director per Italia, Grecia, Albania, Cipro e Malta. “Con IMOU e la nuova linea PoE mettiamo nelle mani degli installatori prodotti affidabili, modulari e pronti per le sfide di oggi e di domani. La semplicità operativa, la qualità costruttiva e l’ecosistema software integrato sono i pilastri della nostra offerta.”

“Uno degli obiettivi per il 2026 sarà la presenza sul territorio con training ed eventi per essere ancora più vicini agli installatori”, afferma Romina Marra, Marketing Manager di IMOU Italia. “Vogliamo creare occasioni concrete di confronto e formazione, perché conoscere da vicino le esigenze di chi installa ogni giorno i nostri prodotti ci permette di migliorare costantemente. L’obiettivo è costruire una community tecnica preparata, aggiornata e orgogliosa di lavorare con un brand che investe davvero nella crescita professionale dei propri partner.”

Dalla casa al business: l’evoluzione di IMOU

Forte di un’esperienza pluriennale nel settore IoT e smart home, IMOU porta al mondo professionale lo stesso DNA tecnologico che l’ha resa un riferimento globale nel mercato consumer.I nuovi prodotti PoE rappresentano il naturale sviluppo di un percorso iniziato con le linee IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link, tutte basate su tecnologie AI e Cloud proprietarie.Con oltre 50 milioni di utenti attivi in più di 100 Paesi, IMOU è oggi sinonimo di innovazione accessibile e qualità garantita.