IMOU Life for TV: sicurezza sul grande schermo

Un nuovo modo di controllare la propria casa, direttamente dal divano.

IMOU, brand internazionale specializzato in soluzioni smart per la sicurezza domestica e professionale, presenta IMOU Life for TV, la nuova applicazione pensata per portare l’esperienza di monitoraggio intelligente direttamente sul televisore di casa.

Leggi anche IMOU PRESENTE A FIERA SICUREZZA 2025

Con un’interfaccia essenziale e intuitiva, IMOU Life for TV consente di visualizzare e gestire in tempo reale le telecamere di sorveglianza e i dispositivi connessi, trasformando il TV in un vero e proprio centro di controllo domestico.

La nuova app è disponibile da subito nello store Google TV ed è compatibile con l’ultima versione di IMOU Life App per mobile.

Controlla in tempo reale le immagini delle proprie videocamere esterne tramite l’app IMOU Life for TV,

trasformando la sicurezza domestica in un’esperienza semplice, smart e immediata.

Funzionalità principali

Visualizzazione: accesso immediato a tutti i dispositivi connessi e gestione semplificata direttamente da telecomando.

accesso immediato a tutti i dispositivi connessi e gestione semplificata direttamente da telecomando. Controllo movimento: controllo fluido dell’inquadratura per spostare la visuale e ottenere sempre l’angolo perfetto sulle telecamere motorizzate.

controllo fluido dell’inquadratura per spostare la visuale e ottenere sempre l’angolo perfetto sulle telecamere motorizzate. Monitoraggio multiplo: possibilità di visualizzare contemporaneamente più telecamere, in modo rapido e veloce sulla propria TV.

L’esperienza utente è costruita attorno alla semplicità: il login avviene tramite scansione di QR code, senza necessità di password o configurazioni complesse, e la filosofia di design “less is more” riduce drasticamente la curva di apprendimento, rendendo l’app accessibile a ogni tipo di utente.

Una visione che semplifica la sicurezza

«Con IMOU Life for TV abbiamo voluto fare un passo in più verso l’integrazione totale dell’esperienza utente,» dichiara Andrea Battaglia, Sales Director per Italia, Grecia, Albania, Cipro e Malta. «Oggi la sicurezza deve essere non solo affidabile, ma anche semplice da utilizzare e integrata nella vita quotidiana. Una soluzione ancora più semplice accendendo la propria TV per controllare la sicurezza di tutta la casa. È un modo naturale, comodo e immediato per vivere la tecnologia IMOU.»

L’app è gratuita e non prevede abbonamenti o costi aggiuntivi. Al momento, le funzioni di messaggistica e registrazione video non sono incluse, in linea con la scelta di IMOU di mantenere la piattaforma leggera e focalizzata sulle funzioni più richieste dagli utenti.