Tineco: Marchio N.1 Aspirapolvere Wet & Dry

Tineco riconosciuta da Euromonitor International come il marchio n.1 al mondo di aspirapolvere domestici wet & dry per tre anni consecutivi

Il marchio continua a guidare il mercato globale della cura dei pavimenti con innovazioni rivoluzionarie e una community in crescita che conta oltre 23 milioni di utenti in tutto il mondo.

Tineco, leader globale nella cura smart dei pavimenti, annuncia oggi che Euromonitor International ha riconosciuto l’azienda come il marchio n.1 al mondo di aspirapolvere domestici wet & dry per il terzo anno consecutivo*. Questo riconoscimento da parte del principale fornitore indipendente di ricerche strategiche di mercato conferma Tineco come leader e innovatore del settore della pulizia intelligente della casa.

Negli ultimi anni, Tineco ha ridefinito la pulizia domestica moderna, trasformando gli aspirapolvere wet & dry da una categoria di nicchia a un elemento essenziale nelle case di tutto il mondo. Integrando tecnologia avanzata e design funzionale, il marchio ha costruito una communiyu di oltre 23 milioni di utenti a livello globale e ha registrato una crescita notevole nei vari mercati. Secondo Euromonitor International, l’azienda ha raggiunto una quota di mercato globale del 41% nel 2022, 40% nel 2023 e 37% nel 2024, mantenendo la posizione di brand n.1 al mondo di aspirapolvere domestici wet & dry per tre anni consecutivi. Questo traguardo rafforza la sua leadership nella cura intelligente dei pavimenti e il suo impegno nel creare prodotti ad alte prestazioni e dal design ricercato, scelti da milioni di famiglie a livello globale.

“Essere nominati il brand di aspirapolvere domestici wet & dry n.1 al mondo da Euromonitor International per tre anni consecutivi è fonte di grande ispirazione”, ha dichiarato Ling Leng, CEO di Tineco. “Questo risultato riflette il nostro impegno verso l’innovazione e la nostra convinzione che la tecnologia debba semplificare la vita, non complicarla. Mentre il settore della cura della casa continua a evolversi verso soluzioni più intelligenti e sostenibili, Tineco continuerà a guidare il cambiamento, portando prodotti intelligenti e dal design raffinato in un numero sempre crescente di case”.

Dalla sua nascita nel 1998, Tineco è passata da produttore di un singolo modello di aspirapolvere a innovatore globale nei settori della cura smart di pavimenti, cucina e cura personale. Il marchio ha introdotto il primo aspirapolvere intelligente al mondo nel 2018 e il primo aspirapolvere wet & dry intelligente nel 2019, stabilendo un nuovo standard per la pulizia tecnologica connessa. Quest’anno ha presentato una nuova generazione di prodotti che continuano a superare i limiti della pulizia domestica intelligente, unendo prestazioni potenti a praticità e comfort per l’uso quotidiano:

· FLOOR ONE S9 Artist: progettata per una pulizia quotidiana senza sforzo, questa lavapavimenti premium combina un’elevata potenza di aspirazione con un corpo sottile e reclinabile a 180°, per raggiungere facilmente ogni angolo. La spazzola DualBlock Anti-Tangle migliorata e la tecnologia iLoop Smart Sensor regolano automaticamente aspirazione e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, garantendo risultati impeccabili con il minimo sforzo.

· FLOOR ONE S7 Stretch Steam: adatto a chi cerca una pulizia più profonda, questo modello integra la tecnologia HyperSteam che riscalda il vapore fino a 160°C sciogliendo grasso, sporco e batteri in una sola passata. Le funzioni integrate di aspirazione, lavaggio e vapore permettono di risparmiare tempo offrendo una igienizzazione professionale e una manutenzione semplice grazie al sistema di auto-asciugatura.

· PURE ONE A90S: l’aspirapolvere senza fili più potente di Tineco, offre un’autonomia fino a 105 minuti e una potenza di aspirazione di 270 AW. La sua spazzola intelligente 3DSense Master rileva il livello di polvere, il tipo di pavimento e i bordi, ottimizzando automaticamente la potenza di pulizia su ogni superficie, dal parquet alla moquette, per una pulizia più profonda ad ogni passaggio.

I prodotti Tineco sono disponibili in oltre 10.000 punti vendita in tutto il mondo, tra cui Media World, oltre che su Amazon e sullo store online ufficiale di Tineco. Il brand continua a espandere la propria presenza globale con nuove innovazioni e con l’ingresso in nuove categorie di prodotto previsto per il 2026.

Per saperne di più su Tineco e sull’intera gamma di aspirapolvere intelligenti, lavapavimenti, pulitori per tappeti e altro ancora, visita tineco.com.

